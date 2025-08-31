Asesina a su hermana de una puñalada tras una discusión en Valdemoro

En primer plano, un coche patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo

Los detalles La mujer, de 48 años, fue trasladada al hospital en estado crítico, pero finalmente falleció la noche de este sábado. El agresor ya ha sido detenido.

Este sábado, en el municipio madrileño de Valdemoro, un hombre asesinó a su hermana de una puñalada. La víctima, de 48 años, fue trasladada en estado crítico al Hospital de Valdemoro tras la agresión, pero falleció posteriormente. El agresor, nacido en 1979, ha sido detenido. Según la Guardia Civil, el ataque ocurrió durante una discusión en un domicilio de la calle de la República Argentina. El hermano de la víctima sufre problemas psiquiátricos. El incidente, que ocurrió poco antes de las 17:00 horas, está siendo investigado por las autoridades competentes.

