Asesina a su hermana de una puñalada tras una discusión en Valdemoro

Los detalles La mujer, de 48 años, fue trasladada al hospital en estado crítico, pero finalmente falleció la noche de este sábado. El agresor ya ha sido detenido.

En primer plano, un coche patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivoEn primer plano, un coche patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivoAgencia EFE
Un hombre asesinaba este sábado a su hermana de una puñalada en el municipio madrileño de Valdemoro. La víctima, de 48 años, fue trasladada en estado crítico al hospital tras la agresión, pero finalmente ha fallecido. El agresor, por su parte, ha sido detenido.

Según fuentes de la Guardia Civil a Efe, la mujer, nacida en 1977, fue atacada con arma blanca bajo el esternón en un domicilio de la calle de la República Argentina en la localidad madrileña y trasladada por el SUMMA 112 al Hospital de Valdemoro, donde finalmente falleció por la noche.

La agresión tuvo lugar durante una discusión entre hermanos, ambos de nacionalidad española, poco antes de las 17:00 horas cuando se recibió la llamada al 112. El hermano de la víctima, nacido en 1979, sufre problemas psiquiátricos y el suceso está siendo investigado por la Guardia Civil.

