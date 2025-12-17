Ahora

LOS TRIÁNGULOS NO SE VAN A PROHIBIR

La Guardia Civil de Tráfico advierte que la baliza V-16 debe complementarse con los triángulos: "Cuantos más elementos para prevenir, mejor"

¿Por qué es importante? A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevarlas a bordo de los coches. Pero hay casos en los que la Benemérita cree que los destellos de las balizas no se verán bien.

Por si aún no se ha enterado, a partir del próximo 1 de enero de 2026, será obligatorio que lleve en su coche una baliza V-16 para señalizar que ha parado en el arcén por una avería o un accidente. Sin embargo, la Guardia Civil de Tráfico ha avisado de que estos dispositivos no son del todo eficaces en ciertos casos. Por eso mismo, ha aconsejado que también se lleven a bordo los triángulos para señalizar en casos en los que haya un cambio de rasante o poca luz.

Esta advertencia se ha producido después de que Edi García, un efectivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, haya acudido al rescate de un coche accidentado. El siniestro se ha producido por la mañana en una curva, es por ello que ha alertado de que el destello de la baliza "en un cambio de rasante con luz de día no se va a ver y en una curva tampoco" así que o se señaliza "bien en 50 metros antes del coche" o se puede tener "un problema". "Está bien como algo adicional, pero adicional", ha añadido.

Por esta razón, la división de Tráfico de la Benemérita también se ha posicionado a favor de mantener los triángulos. "Cuantos más elementos que sirvan para señalizar un obstáculo, un accidente o una avería y nos proteja mejor", ha indicado Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

Concretamente, el Instituto Armado ha reivindicado la utilidad de las clásicas señalizaciones en curvas; cambios de rasante; en momentos de cambio de luz; así como han remarcado que siempre están operativos porque no se quedan sin batería o pilas.

Cabe recordar que el director general de Tráfico, Pere Navarro, ya expresó en Más Vale Tarde que podremos seguir usándolos sin miedo a ser multados. "Lo único obligatorio es la V-16 a partir de aquí haga lo que quiera. Esto es para sustituir a los triángulos porque es más seguro, pero si usted quiere colocarlos usted mismo", manifestó.

Sin embargo, estas reivindicaciones han sorprendido a los automovilistas. "No es complementario. Esto (los triángulos) entrañan un riesgo enorme de que un peatón esté circulando por una vía por la que le pueden arrollar", ha aseverado Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.

Con todo, la Guardia Civil ha recomendado que se usen juntas solo si se pueden colocar los triángulos con seguridad.

