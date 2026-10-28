El testimonio de Álvaro, superviviente del accidente en Urda: "Todavía no somos conscientes de lo gordo que ha sido"

Los detalles El joven asegura haber tenido "mucha suerte" ya que entre quienes viajaban en su vagón sólo vio "cortes superficiales", casi todos en la cara.

Álvaro, un pasajero del AVE accidentado en Urda, Toledo, se encontraba en el tercer vagón y se considera afortunado por no estar en los primeros, donde los daños fueron mayores. Destaca la solidaridad mostrada por voluntarios y viajeros, quienes se ayudaron mutuamente para salir del vagón, que quedó impracticable tras ser atravesado por una vía. Tras el accidente, contactó a sus seres queridos cuando recuperó su móvil. Renfe ha confirmado el accidente en la línea Madrid-Andalucía y ha habilitado teléfonos para asistir a afectados y familiares, al igual que Iryo, que ofrece asistencia e información actualizada.

Álvaro se encontraba en el tercer vagón del AVE accidentado este miércoles en el municipio toledano de Urda. El joven considera haber tenido "mucha suerte" por no estar en los primeros vagones, ya que describe que en su coche sólo vio viajeros con "cortes superficiales", casi todos en la cara.

Además, dice sentirse agradecido por la solidaridad en los momentos de más tensión. Describe cómo los voluntarios lo hicieron "todo mucho más llevadero", que fue atendido en el Samur y que también hubo mucha solidaridad entre los viajeros. "Nos ayudamos entre todos para salir", recuerda.

"Al principio hubo más susto, sobre todo por la situación que tenemos con los trenes", relata. "En cuanto recuperamos un poco la calma nos pusimos a ayudar a quienes más les costaba salir, ya que el vagón estaba un poco impracticable".

Concretamente, el coche en el que viajaba fue atravesado por una de la vías del tren. "Ahí es cuando empiezas a pensar que ha sido más que un frenazo, declara, aunque considera que "todavía no somos conscientes de lo gordo que ha sido"

Preguntado por la comunicación con sus seres queridos, el joven describe que llamó a su entorno "en cuanto pudo", ya que en el momento del choque su móvil salió disparado. La noticia llego a su familia antes de que los medios de comunicación se hicieran eco de lo sucedido.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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