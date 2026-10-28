La indignación de un pasajero del Iryo siniestrado: "No entiendo que no haya información al otro tren para que pare"

Los detalles "Hemos visto aparecer el tren por la izquierda y todos volcados. Ha habido gente que ha salido disparada, con traumatismos... De todo", ha descrito el viajero.

El accidente ferroviario del miércoles ha causado escenas de desconcierto entre los pasajeros del tren Iryo tras chocar con un AVE. Un viajero relató la confusión y el pánico al ver el tren acercarse, con personas sufriendo traumatismos. Criticó la falta de comunicación entre los trenes, cuestionando cómo pudieron estar parados sin aviso al otro tren. Las causas del siniestro aún se investigan, con hipótesis de fallo humano en el sistema de señalización. Renfe y Iryo han habilitado teléfonos de asistencia para los afectados, y Renfe ofrece cambios y anulaciones de billetes debido al corte de la línea.

El accidente ferroviario de este miércoles ha dejado escenas de desconcierto y tensión entre los pasajeros que viajaban a bordo del tren Iryo siniestrado tras colisionar con un AVE. Uno de ellos ha relatado los momentos de confusión vividos durante el incidente: "Hemos visto aparecer el tren por la izquierda y todos volcados. Ha habido gente que ha salido disparada, con traumatismos... De todo".

El viajero ha descrito que llevaban entre cinco y diez minutos parados y, con indignación, ha cuestionado la comunicación entre ambos vehículos. "No entiendo cómo puede ser que llevemos cinco minutos parados y no haya información al otro tren para que pare", lamenta.

"No me parece normal que pase esto a estas alturas de la vida", ha añadido. Aún se desconocen las causas del siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo humano tras una incidencia en el sistema de señalización, según fuentes del Gobierno.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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