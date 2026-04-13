Bea de Vicente cree que el crimen de Esther López es "de los casos más inquietantes de la crónica negra" tras el hallazgo del zulo

Beatriz de Vicente analiza los últimos detalles conocidos sobre la desaparición y asesinato de Esther López en Traspinedo. Recuerda que la joven "muere un 13 de enero y no aparece hasta el 5 de febrero", por lo que se abre una duda: si pudo ser ocultada en el zulo de la casa de Óscar.

El caso del crimen de Esther López podría haber dado un giro crucial. En la antigua vivienda de Óscar, el principal sospechoso, el nuevo propietario descubrió un zulo bajo una cama mientras realizaba reformas, alertando a los investigadores. Esther desapareció el 12 de enero de 2022 tras ver un partido de fútbol con amigos en Traspinedo, y su cuerpo fue hallado el 5 de febrero en una cuneta. Óscar, único imputado, supuestamente la atropelló, pero el hallazgo del zulo plantea si fue retenida allí. Beatriz de Vicente, en Más Vale Tarde, sugiere que podría tratarse de una detención ilegal añadida al homicidio.

El caso del crimen de Esther López, que está a punto de empezar a ser juzgado, acaba de dar un posible giro importante. Y es que, en la que era la vivienda de Óscar, el principal sospechoso del suceso, su nuevo propietario ha encontrado un zulo debajo de una cama. Iba a hacer obras, lo ha descubierto y ya ha avisado a los investigadores.

Hay que recordar que Esther López desaparece después de quedar con unos amigos para ver un partido de fútbol en un bar de Traspinedo. Era 12 de enero de 2022. No fue hasta el 5 de febrero cuando un senderista encuentra el cadáver de Esthe en una cuneta, a la entrada de Traspinedo. Las batidas de búsqueda ya habían pasado por ahí.

Óscar es el único imputado en el caso y el informe de los investigadores asegura que atropelló a Esther López y que esta no murió inmediatamente. Ahora, el hallazgo del zulo presenta una pregunta: ¿estuvo Esther en ese zulo mientras se la buscaba?

Beatriz de Vicente responde a todas las dudas en Más Vale Tarde. Considera que esto "podría ser una detención ilegal y sumarse al delito de asesinato o de homicidio". Así de contundente se ha mostrado De Vicente, que, además, mantiene que nos encontramos ante "uno de los casos más inquietantes de la crónica negra".

Según ha recordado, Esther "muere un 13 de enero y no aparece hasta el 5 de febrero". Es más, "aparece en un lugar en el que ya habían buscado y el cuerpo está colocado de manera antinatural". En este caso, boca abajo y tapando el bolso. "Era una escena completamente teatralizada".

Ante todo esto, habría que estudiar la hipótesis de si murió en el atropello, fue escondida en el zulo y luego trasladada hasta donde se encontró el cuerpo.

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