Las tres respuestas que puede dar el zulo hallado en casa del único sospechoso del asesinato de Esther López

Leo Álvarez ha destacado que cuando le hicieron la autopsia a Esther, tenía "las manos de lavandera", lo que supone que había estado en contacto con agua. Además, el móvil de Óscar reveló que no se fue a dormir, como aseguró, sino que "dio más de 500 pasos" por la casa.

El hallazgo de un zulo en la vivienda de Óscar, el único sospechoso de la muerte de Esther López, ha dado un giro al caso. Y es que este descubrimiento por parte del nuevo propietario de la vivienda podría dar respuesta a tres cuestiones importantes, que ha explicado Leo Álvarez en Más Vale Tarde.

Álvarez ha indicado que se trata de un zulo pequeño, con unas escaleras y por el que "se filtra mucha agua", al tiempo que ha destacado que "cuando hicieron la autopsia a Esther, tenía las manos de lavandera". En este sentido, Bea de Vicente ha explicado que esto "son manos maceradas por el contacto constante o inmersión en agua". "Además, la piel estaba blanquecina, engrosada, lo que te dice que ha estado sumergida en agua o en un ambiente húmedo", ha añadido la abogada.

La segunda respuesta que podría dar dicho espacio, además de por qué tenía las manos de lavandera, era que la autopsia reveló que había "mucha proliferación de hongos en el cuerpo de Esther", tal y como ha apuntado el periodista, lo que también tendría sentido si la joven hubiese permanecido durante días en un ambiente húmedo.

Finalmente, la tercera cuestión la apunta el propio abogado de la familia de Esther López. "Y es que una de las contradicciones de Óscar es que contó que se fumó un cigarro y se metió en la cama, pero lo que se ha visto después es que su móvil cuenta los pasos y él a las cinco y pico estaba andando por la casa, por lo que no se fue a la cama. Está andando por la casa y da más de 500 pasos. Esto puede dar respuesta a esos 500 pasos. A lo mejor estuvo caminando por la casa y entró en ese zulo", ha apuntado Leo Álvarez.

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