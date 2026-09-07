La rebaja de la tasa de alcohol al volante vuelve al Congreso: podría bajar al 0,2 en sangre y al 0,1 en aire aspirado

¿Por qué es importante? Este verano ha habido 240 muertos en accidentes de tráfico, y una de cada tres víctimas había consumido alcohol.

Este verano, los accidentes de tráfico causaron 240 muertes, y una de cada tres víctimas había consumido alcohol. El gobierno busca reducir la tasa de alcohol permitida al volante de 0,5 a 0,2 gramos por litro en sangre. Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esta medida busca concienciar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Un estudio de la DGT indica que el alcohol está presente en más del 5% de los conductores y en uno de cada tres accidentes mortales. Asociaciones como Automovilistas Europeos Asociados piden tolerancia cero, destacando la necesidad de máxima atención al volante. La propuesta, que ya fue rechazada anteriormente, regresa al Congreso con la esperanza de ser aprobada. En la calle, la medida es bien recibida, con comentarios que subrayan la importancia de no beber y conducir.

Este verano ha habido 240 muertos en accidentes de tráfico, y una de cada tres víctimas había consumido alcohol. El objetivo ahora es rebajar la tasa permitida al volante de los 0,5 actuales en sangre a 0,2.

Si cambia la ley, con una caña ya se superaría la tasa de alcohol permitida al volante. "Una política de impacto para que se sea consciente de la gravedad de lo que es conducir bajo los efectos del alcohol independientemente del grado de ingesta", ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Un estudio de la DGT refleja que esta droga está presente en más del 5% de los conductores y también en, al menos, uno de cada tres accidentes mortales. El consumo de alcohol reduce reflejos, altera la percepción y multiplica el riesgo de provocar un siniestro vial.

Las asociaciones piden tolerancia cero "porque la conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas", ha remarcado Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

El límite actual está en 0,5 gramos por litro en sangre y 0,25 miligramos por cada litro de aire aspirado. La intención de los socialistas es reducirlo a 0,2 y 0,1, respectivamente.

En la calle la propuesta no ha caído nada mal. "Pues a lo mejor la gente no beberá nada", ha comentado una señora. "No solo para cuidarme a mi sino porque también pongo en peligro a los demás", ha apuntado una joven. Otra, ha agregado: "Si salgo de fiesta y tengo que coger el coche, pues no bebo. Porque pienso que no necesito beber para pasármelo bien".

Esta es una modificación de la ley que ya fue rechazada hace unos meses y que ahora vuelve al Congreso con la esperanza de que sí salga adelante.

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