Declarado un incendio en una planta de reciclaje de Alhendín (Granada): hay al menos un trabajador herido leve

Los detalles La primera valoración técnica ante la posible presencia de sustancias peligrosas en el humo ha resultado negativa.

Un incendio en una planta de reciclaje de Alhendín, Granada, ha dejado un trabajador herido leve por inhalación de humo y ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias, incluyendo bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local. El trabajador afectado fue trasladado al Hospital San Cecilio. Emergencias 112 recibió más de 50 llamadas alertando de una gran columna de humo. Los especialistas TEDAX-NRBQ evaluaron la posible presencia de sustancias peligrosas, resultando negativa la primera valoración. Se recomienda a los vecinos extremar precauciones, permanecer en interiores y evitar actividades al aire libre debido al humo.

Un incendio declarado este lunes en una planta de reciclaje de Alhendín (Granada), en el que un trabajador ha resultado herido leve, ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencias en el que participan efectivos de Bomberos de Granada, del Plan Infoca, de la Guardia Civil y de la Policía Local. El trabajador, afectado por inhalación de humo, ha sido evacuado al Hospital San Cecilio (PTS) de Granada.

Según han informado a 'EFE' fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, a las 15:55 horas han recibido la primera de las más de medio centenar de llamadas de testigos que alertaban de una gran columna de humo procedente de la planta de reciclaje Inertes ubicada en este municipio granadino.

Efectivos especialistas TEDAX-NRBQ de la Comandancia de Granada de la Guardia Civil se han desplazado a la zona para realizar las mediciones y análisis correspondientes y valorar la posible presencia de sustancias que pudieran resultar perjudiciales para la salud.

Una primera valoración técnica de la posible presencia de sustancias peligrosas en el humo ha resultado negativa, según la Guardia Civil, que informa de que, no obstante, la valoración global de sus efectos sobre la salud corresponde a las autoridades competentes a partir de los resultados obtenidos.

El instituto armado ha recomendado a los vecinos desconectar temporalmente sistemas de ventilación o climatización que introduzcan aire del exterior y prestar especial atención a menores, personas mayores y personas con problemas respiratorios. En caso de dificultad respiratoria, mareos, irritación intensa u otros síntomas, pide que se contacte con los servicios sanitarios a través del 112.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alhendín, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, ha pedido a los vecinos extremar la precaución ante la presencia de humo en zonas cercanas al fuego.

Además, ha recomendado permanecer en interiores si se percibe humo o fuerte olor en el exterior, cerrar puertas y ventanas, reducir desplazamientos innecesarios, evitar actividades físicas al aire libre y no acercarse a la zona del incendio para no dificultar el trabajo de los servicios de emergencias.

En la zona trabaja un amplio dispositivo de emergencias en el que participan los bomberos de Granada y del consorcio provincial, que ha activado a los parques de Loja y de Guadix, efectivos sanitarios y del Infoca, además de la Guardia Civil y la Policía Local de Alhendín.

También se ha activado a las agrupaciones de Protección Civil de Alhendín y de La Malahá y se ha informado a los ayuntamientos próximos.

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