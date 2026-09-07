Maniatado al asiento con cinta americana y bridas: así acabó un pasajero por lanzar insultos racistas y homófobos durante un vuelo

Durante un vuelo de Dallas a Nueva York, un pasajero con síntomas de embriaguez empezó a proferir insultos racistas y homófobos y a agredir a los pasajeros, que junto a la tripulación decidieron reducirlo y maniatarlo.

Los pasajeros de un vuelo de Dallas a Nueva York tuvieron que afrontar en pleno viaje el comportamiento conflictivo de un hombre que empezó a proferir todo tipo de insultos.

El hombre, un ciudadano de Arizona de 67 años con evidentes síntomas de embriaguez, puso en jaque al pasaje con sus comentarios racistas y homófobos, además de que llegó a agredir a varias personas.

En este punto, dos pasajeros que habían formado parte de cuerpos de seguridad, junto a miembros de la tripulación, optaron por reducirlo y atarlo al asiento con cinta americana y bridas.

Las imágenes muestran al hombre en cuestión atado con varias vueltas a su asiento. Debido al altercado, el avión tuvo que aterrizar en Baltimore, donde los agentes de la policía y el FBI se hicieron cargo de él.

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