Ahora

crisis en Ceuta

"Preocupación" por la vuelta al cole en Ceuta: la ministra Tolón pide una "tranquilidad" que no convence ni al PSOE ceutí ni a los padres de niños y adolescentes

Los detalles Algunos ceutíes han asegurado que no llevarán a sus hijos a clase hasta que les den soluciones, han insistido en que es peligroso y han anunciado nuevas marchas hasta que se recupere la normalidad en los centros educativos de la ciudad autónoma.

"Preocupación" por la vuelta al cole en Ceuta: la ministra Tolón pide una "tranquilidad" que no convence ni al PSOE ceutí ni a los padres de niños y adolescentes
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este martes vuelven los niños al colegio en Ceuta y muchos padres están muy preocupados por la situación. La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha tratado de tranquilizarlos, pero no ha conseguido calmar ni a su propio partido en la ciudad autónoma.

Tolón ha señalado que, de cara al inicio del curso escolar en Ceuta, "lo más importante es transmitir seguridad a las familias y, con ello, tranquilidad". Además, ha asegurado que la seguridad "está garantizada".

Así, ha asegurado que "los 35 colegios que hay en Ceuta" son seguros. "Nosotros hemos escuchado y hemos metido en todos los colegios, incluidos los concertados, seguridad privada", ha agregado.

Sin embargo, el socialista Melchor León, diputado y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, ha mostrado su incertidumbre —reflejo de la de todos los ceutíes—. "Mañana quieren que llevemos a nuestros niños al colegio", ha manifestado, ante lo que ha apuntado que presentó "un escrito al Ministerio de Educación para que se retrasara el inicio del curso escolar", y no ha recibido contestación.

"Lo que han hecho es poner un vigilante de seguridad en cada centro escolar. Si eso es aumentar las medidas de seguridad, evidentemente, yo no voy a llevar a mi hija al colegio", ha trasladado.

En total, los niños y adolescentes que se deberían regresar a las aulas este martes son 12.870, según los datos facilitados a EFE por la Delegación del Gobierno, en medio de la crisis que afecta a la autonomía ceutí por la presencia de unos 9.000 migrantes —según los datos ofrecidos a EFE por el Gobierno ceutí— que quedan repartidos por la ciudad.

Mientras, los ceutíes han vuelto a salir este lunes a la calle. Algunos han asegurado que no llevarán a sus hijos a clase hasta que les den soluciones, han insistido en que es peligroso y han anunciado nuevas marchas hasta que se recupere la normalidad en los centros educativos de la ciudad autónoma.

"Yo desde luego, yo tengo dos, y mis hijos no van a ir al colegio hasta que esto cambie un poco a la normalidad y nos hagan caso, porque ya estamos cansados", ha manifestado un hombre en una de esas protestas. Otra mujer ha expresado: "Yo no puedo estar trabajando, mi marido trabajando, y con el corazón en un hilo porque le de la gana a ellos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Cargas a las puertas de Ceuta y una entrada masiva en Melilla que se abortó: así actuó la policía marroquí durante la crisis migratoria
  2. El expresidente de Plus Ultra confirma ante el juez la mordida del 1% y la llamada de 11 minutos con Zapatero pidiéndole ayuda y que este niega
  3. Deportaciones inmediatas, intercambios con estudiantes rusos y más banderas: el plan de de los ultras en Alta Sajonia
  4. Densificar las ciudades con edificios más altos y menos espacio entre ellos, la 'solución' del Banco de España al problema de la vivienda
  5. Rodeados de basura, mechones de pelo y bragas robadas: así vivían los asesinos de Francisca Cadenas
  6. Las imágenes del primer día de la Princesa Leonor en la Carlos III: una universitaria más, pero no cualquiera