"Preocupación" por la vuelta al cole en Ceuta: la ministra Tolón pide una "tranquilidad" que no convence ni al PSOE ceutí ni a los padres de niños y adolescentes

Los detalles Algunos ceutíes han asegurado que no llevarán a sus hijos a clase hasta que les den soluciones, han insistido en que es peligroso y han anunciado nuevas marchas hasta que se recupere la normalidad en los centros educativos de la ciudad autónoma.

Este martes, los niños regresan al colegio en Ceuta, pero persiste la preocupación entre los padres. La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha intentado calmar los ánimos asegurando que la seguridad en los 35 colegios de la ciudad está garantizada, con la incorporación de seguridad privada en todos los centros. Sin embargo, el socialista Melchor León ha expresado su incertidumbre y solicitó al Ministerio de Educación retrasar el inicio del curso, sin recibir respuesta. Los ceutíes han salido a protestar, exigiendo soluciones y afirmando que no llevarán a sus hijos a clase hasta que se garantice su seguridad.

Este martes vuelven los niños al colegio en Ceuta y muchos padres están muy preocupados por la situación. La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha tratado de tranquilizarlos, pero no ha conseguido calmar ni a su propio partido en la ciudad autónoma.

Tolón ha señalado que, de cara al inicio del curso escolar en Ceuta, "lo más importante es transmitir seguridad a las familias y, con ello, tranquilidad". Además, ha asegurado que la seguridad "está garantizada".

Así, ha asegurado que "los 35 colegios que hay en Ceuta" son seguros. "Nosotros hemos escuchado y hemos metido en todos los colegios, incluidos los concertados, seguridad privada", ha agregado.

Sin embargo, el socialista Melchor León, diputado y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, ha mostrado su incertidumbre —reflejo de la de todos los ceutíes—. "Mañana quieren que llevemos a nuestros niños al colegio", ha manifestado, ante lo que ha apuntado que presentó "un escrito al Ministerio de Educación para que se retrasara el inicio del curso escolar", y no ha recibido contestación.

"Lo que han hecho es poner un vigilante de seguridad en cada centro escolar. Si eso es aumentar las medidas de seguridad, evidentemente, yo no voy a llevar a mi hija al colegio", ha trasladado.

En total, los niños y adolescentes que se deberían regresar a las aulas este martes son 12.870, según los datos facilitados a EFE por la Delegación del Gobierno, en medio de la crisis que afecta a la autonomía ceutí por la presencia de unos 9.000 migrantes —según los datos ofrecidos a EFE por el Gobierno ceutí— que quedan repartidos por la ciudad.

Mientras, los ceutíes han vuelto a salir este lunes a la calle. Algunos han asegurado que no llevarán a sus hijos a clase hasta que les den soluciones, han insistido en que es peligroso y han anunciado nuevas marchas hasta que se recupere la normalidad en los centros educativos de la ciudad autónoma.

"Yo desde luego, yo tengo dos, y mis hijos no van a ir al colegio hasta que esto cambie un poco a la normalidad y nos hagan caso, porque ya estamos cansados", ha manifestado un hombre en una de esas protestas. Otra mujer ha expresado: "Yo no puedo estar trabajando, mi marido trabajando, y con el corazón en un hilo porque le de la gana a ellos".

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