ERC se suma a PP, Vox y UPN para tumbar la ley que reducía a 0,1 la tasa de alcohol al volante

Los detalles La proposición de ley del PSOE que pretendía reducir el límite legal de alcohol al volante de 0,25 a 0,1 miligramos por litro de aire espirado fue tumbada hoy por 19 votos en contra de PP, Vox, UPN y los republicanos.

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la reforma legal que proponía reducir la tasa máxima de alcohol al volante de 0,25 a 0,1 miligramos por litro de aire espirado. La iniciativa del PSOE también pretendía penalizar la difusión en redes sociales de la ubicación de controles policiales. La reforma fue tumbada por los votos en contrade PP, Vox y ERC.

La proposición de ley planteaba una modificación de la Ley de Tráfico para establecer un límite prácticamente equivalente a cero alcohol al volante. El Ejecutivo pretendía que la medida entrara en vigor este mismo verano y contaba con el respaldo explícito de las principales asociaciones españolas de víctimas y familiares de accidentes de tráfico.

Finalmente, la norma fue rechazada por un ajustado margen:19 votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC, mientras que han apoyado la proposición 18 diputados de PSOE, Sumar y PNV.

Las razones del rechazo

El Partido Popular ha justificado su voto en contra por la forma en la que el Gobierno ha tramitado la iniciativa. La portavoz popular, Bella Verano, ha sostenido que la norma nace "con una evidente falta de contenido y de solidez" y ha cuestionado el procedimiento elegido: "¿Por qué no se ha tramitado mediante real decreto o como proyecto de ley del Gobierno?".

A su juicio, se trata de una vía que "evita controles, reduce el análisis técnico y diluye la responsabilidad que debería asumir el Ejecutivo cuando impulsa una medida de este calado".

Verano ha advertido además de que el debate sobre la tasa de alcoholemia "no puede abordarse de manera simplista" y ha subrayado que una reducción del límite legal, por sí sola, resulta insuficiente si no se acompaña de medidas complementarias. Entre ellas, ha citado el refuerzo de controles, la prevención, la educación vial y una mayor dotación de recursos, en el marco de lo que ha definido como "una política integral".

Desde Vox han coincidido en el fondo de la crítica. "Compartimos el objetivo, pero discrepamos de los medios", ha señalado Alberto Rodríguez, quien ha calificado la reducción de la tasa como una medida "con afán recaudatorio" y ha vinculado la siniestralidad a factores como el estado de las carreteras o el consumo de drogas.

La mayor sorpresa ha llegado con ERC, que también ha votado en contra al no haberse incorporado sus enmiendas. La portavoz, Inés Granollers, ha afirmado que su partido está convencido "de que la mejor tasa al volante es 0,0". "Creo que con esto no hay debate", ha manifestado la diputada, que considera que "esta ley no evitará los accidentes, lo que hará es provocar mucha frustración" porque hoy el que tiene un accidente por causa del alcohol no está marcando la tasa máxima permitida sino que la está "triplicando o cuatriplicando".

Por su parte, el diputado socialista Manuel Arribas ha reprochado al PP su posición: "Evitan definirse con claridad cuando hablamos de vidas humanas. Aquí no caben atajos". Además, ha defendido la necesidad de blindar este tipo de medidas "para que no puedan ser modificadas con facilidad".

Apoyos y acusaciones cruzadas

El respaldo a la reforma ha llegado de la mano de PNV y Sumar, que han defendido la urgencia de endurecer los límites de alcoholemia.

La diputada del PNV Nerea Renteria ha reclamado dar "un paso más" en la lucha contra la siniestralidad y ha subrayado que existe evidencia suficiente: "Hay resultados claros que demuestran que reducir el alcohol al volante se traduce en menos accidentes y menos víctimas". "No hay razón para votar en contra", ha añadido, antes de concluir: "Conducir es una responsabilidad, no un derecho absoluto".

En la misma línea, el diputado de Sumar Félix Alonso ha calificado la medida de "inaplazable" y ha recordado el impacto histórico del alcohol en la carretera: "En 75 años han muerto unas 100.000 personas por esta causa". "No existe ninguna excusa para no apoyar esta norma", ha afirmado.

Alonso ha ido más allá al señalar la influencia de determinados intereses: "Los lobbies saben bien a quién se dirigen". A su juicio, "en la trazabilidad de las leyes se puede detectar la larga mano de esos intereses". La decisión, ha rematado, es clara: "Estar a favor de salvar vidas o en contra".

Arribas, en nombre del PSOE, ha recogido ese argumento para acusar al PP de haber cedido a esas presiones, que —ha asegurado— también han recibido los socialistas.

Los socialistas han insistido, en todo caso, en la necesidad de combatir la idea de que solo deben sancionarse los excesos y han recordado que uno de cada tres accidentes de tráfico está relacionado con el consumo de alcohol.

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