Uno de cada dos conductores fallecidos en accidentes de tráfico había consumido alcohol, drogas o ambas sustancias.

El contexto Uno de cada tres conductores fallecidos había ingerido medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos o calmantes, fármacos que pueden afectar a la capacidad de reacción.

El consumo de alcohol y drogas sigue siendo una grave amenaza en las carreteras españolas. Recientes datos revelan que la mitad de los conductores fallecidos en accidentes habían consumido estas sustancias. El alcohol es la más común, presente en el 32% de los casos. Las drogas también tienen un impacto significativo, con un 20,9% de conductores fallecidos que dieron positivo, especialmente en cocaína. Además, uno de cada tres había consumido medicamentos que afectan la conducción. La mayoría de los fallecidos eran hombres adultos, y los accidentes no se limitan a fines de semana, ocurriendo principalmente en días laborables.

El alcohol y las drogas siguen siendo una de las principales amenazas en las carreteras españolas. Los últimos datos conocidos reflejan una realidad preocupante: uno de cada dos conductores fallecidos en accidentes de tráfico durante el último año había consumido alcohol, drogas o ambas sustancias antes de ponerse al volante.

El alcohol continúa siendo la sustancia más presente entre las víctimas mortales. El 32% de los conductores fallecidos había consumido bebidas alcohólicas, lo que equivale a prácticamente uno de cada tres casos.

Las drogas también mantienen una elevada incidencia: el 20,9% de los conductores muertos en siniestros de tráfico dio positivo en este tipo de sustancias, mientras que cerca de uno de cada diez había consumido cocaína.

Pero no solo preocupan las sustancias ilegales. Uno de cada tres conductores fallecidos había ingerido medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos o calmantes, fármacos que pueden afectar a la capacidad de reacción y a la atención al volante y cuyo consumo debe ser compatible con las indicaciones médicas para la conducción.

El perfil mayoritario de los fallecidos que habían consumido alguna sustancia es claro: nueve de cada diez eran hombres y, en la mayoría de los casos, adultos. Los datos también desmontan la idea de que el mayor riesgo se concentra únicamente en fines de semana o noches festivas.

La mayoría de los accidentes mortales relacionados con el consumo de alcohol o drogas se produjeron durante días laborables, especialmente los lunes, martes y jueves. Las cifras vuelven a poner de manifiesto el peligro de combinar la conducción con el consumo de sustancias que alteran las capacidades físicas y cognitivas.

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