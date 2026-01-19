Rafael Ángel Moreno, alcalde de Adamuz, recuerda su llegada a la zona del accidente: "El silencio aterraba más"

El pueblo de Adamuz se ha volcado con los afectados por el accidente ferroviario ocurrido en una vía de este pueblo de Córdoba. Los vecinos acudieron al lugar de la tragedia para ayudar a las víctimas de manera inmediata.

Este domingo se producía en una vía de Adamuz, Córdoba, un terrible accidente ferroviario después de que un tren Iryo y un Alvia descarrilaran. Los vecinos del pueblo se volcaban con las víctimas, desplazándose hasta el lugar del accidente para poder prestar ayuda.

El alcalde de este municipio de Sierra Morena, Rafael Ángel Moreno, conecta con laSexta para hablar sobre sus vecinos. Moreno pone en valor la solidaridad mostrada por los adamuceños, afirmando que está "tremendamente orgulloso" de sus vecinos de su pueblo.

"Parece que cada uno sabía lo que tenía que hacer", señala, anticipándose "ante cualquier cosa". Los vecinos actuaban, además, de manera inmediata ante la gravedad del accidente.

El alcalde fue uno de los primeros en llegar al accidente y señala que fue algo "terrorífico". "Llegamos al Iryo y allí los propios pasajeros nos dijeron que había otro", explica, "así que un Policía Local y yo nos adentramos por la vía hasta que encontramos ese tren y, claro, fue terrorífico".

Moreno indica que había pasajeros intentando salir del vagón y empezaron a ayudarles. "Nos costó muchísimo andar por allí, sin luces, yo llevaba una linterna y los demas no llevaban nada", recuerda, "fueron pocos minutos, pero se hicieron muy largos".

"Había gritos de socorro, pero también había momentos de silencio que te aterraba más", recuerda. El alcalde estuvo hasta que se evacuó al último herido sobre la una de la mañana.

