Dos trenes, una recta, 20 segundos y caos: reconstrucción del trágico accidente de un Iryo y un Alvia en Adamuz

El trágico accidente ferroviario de este domingo a la altura de Adamuz (Córdoba) ocupa todas las portadas de los medios, las mesas de los despachos de los políticos y las mentes de los afectados, de una u otra manera. Sin embargo, son muchas las dudas que todavía sobrevuelan el suceso que ya deja decenas de víctimas mortales.

Precisamente, sobre estas líneas, puede observarse una recreación de lo que podría haber ocurrido: el coche seis del Iryo que iba de Málaga a Madrid descarrila a la altura del municipio cordobés arrastrando a los otros a otro dos, el siete y el ocho. Unos segundos después, el tren Alvia que iba de Madrid a Huelva se encuentra con esos vagones.

Eran las ocho menos cuarto de la tarde (19:45 horas) de este domingo cuando los pasajeros perciben un fuerte temblor y poco después: el caos. Personas atrapadas, vagones volcados, heridos saliendo por las ventanillas y dentro de los coches más afortunados, calma tensa difícil de controlar: "Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor esa persona está pendiente de las demás personas del coche", aseguraba un miembro de la tripulación del tren descarrilado.

El accidente ocurre a la altura de Adamuz, un pequeño municipio de 4.000 habitantes, cuando el tren descarrilado con 317 pasajeros a bordo alcanza la recta va a poco más de 200 kilómetros por hora, cuando de pronto, descarrilan los últimos vagones, haciendo que los seis, siete y ocho invaden la vía contraria. Un tren que según el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, "no llega a tres años desde que lo compramos", es decir, "es nuevo".

Tan solo 20 segundos más tarde aparece el tren un Alvia de Renfe con 184 pasajeros. Momento en el que alcanza el punto crítico saliéndose también de la vía, sin saberse todavía la razón. Lo que sí que se sabe con certeza es que la peor parte se la llevó este Alvia con destino Huelva, el cual ha terminado hecho un absoluto amasijo de hierros: asientos arrancados de cuajo, cristales rotos, ropa tirada.

De sus vagones son los dos primeros que transportaban a 53 personas los que terminan en un talud de cuatro metros de profundidad. Una zona a la que "no se puede acceder" y "donde hay que levantar esos vagones con maquinaria pesada", explicaba este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien subrayaba que "además es complejos porque está muy encajada".

Ahora, criminalística, bomberos, especialistas ferroviarios trabajan recogiendo pruebas sobre el terreno, para saber qué ha ocurrido exactamente, aunque todavía es muy pronto. Serán la caja negra de los trenes y los resultados de esas pruebas las claves para comenzar a despejar todas las incógnitas del que ya es uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España.

