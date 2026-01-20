Frotis bucal para poder cruzar con otros ADN y características como tatuajes: el protocolo de identificación de fallecidos en accidentes

Julia María Fernández Martín, médico forense describe el protocolo de grandes catástrofes. La doctora señala que, tras el levantamiento de los cadáveres, se lleva a cabo la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, la Guardia Civil ha habilitado cinco puntos en las comandancias de Málaga, Cordoba, Sevilla, Huelva y Madrid para recoger muestras de ADN de los familiares de las víctimas. Para la recogida de estas muestras se toma una muestra de saliva y de tejido de la boca a través de un frotis bucal. Estas muestras se envían al Instituto de Medicina Legal de Córdoba para cotejar y cruzar con las muestras de los fallecidos.

Julia María Fernández Martín, médico forense, explica que en una situación así se sigue el protocolo de grandes catástrofes. "Está muy bien estructurado y, por desgracia, ya lo hemos practicado en alguna otra ocasión", explica.

Primero se lleva a cabo el levantamiento del cadáver, es decir, "situar en el contexto cada uno de los cuerpos". Después, se llevan a cabo las autopsias para ver la causa real de la muerte para, seguidamente, proceder a la identificación.

Para realizar esas identificaciones, por un lado, se deben establecer "una serie de correlatos genéticos". Esto se lleva a cabo a través de las muestras que se toman a los fallecidos y, por otro lado, a los familiares, que deben ser lo más cercanos genéticamente.

La doctora señala que también es importante tener todo tipo de información que pueda ayudar a esa identificación como puedan ser tatuajes, señales de nacimiento, cicatrices, etc. Esto podría ayudar a identificar a ese fallecido si no se dispone del ADN de algún familiar, al igual que lo podrían hacer, por ejemplo, a través de prótesis dentales o corporales, la huella dactilar u objetos personales de los fallecidos.

