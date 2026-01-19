César Franco reflexiona acerca de que el accidente se haya producido en una línea recta: "No es normal, por eso están todas las hipótesis abiertas"

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros ha reflexionado acerca de que el descarrilamiento de Adamuz se ha producido en una línea recta.

Uno de los hechos que más sorprenden del trágico descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) es que se produjo en un tramo de la vía que es línea recta. Por eso, a pesar de que aún no se conocen los detalles de la investigación, los expertos tratan de analizar ciertos detalles que ayuden a entender qué pudo ocurrir.

En este sentido, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros, César Franco, ha destacado que "no es normal" que el siniestro se haya producido en un tramo sin curvas, es por ello que "ahora mismo están todas las hipótesis abiertas". "Terminaremos viendo una secuencia de mala suerte a todos los niveles", ha agregado.

Igualmente, ha recurrido a un ejemplo más cotidiano para tratar de simplificar la situación. "Piensa en un accidente en una carretera con un límite de 120, donde tú circulas a 100, por debajo del límite, y con un coche nuevo que pasa todas las inspecciones. De repente te encuentras con que te sales de la vía, puede reventar una rueda, haber un bache en una carretera... Aquí estamos en los mismos condicionantes. Por defecto, un accidente por una velocidad excesiva en una curva con malas condiciones no es lo que tenemos", ha detallado.

Por otra parte, ha apuntado que la explicación a un accidente ferroviario puede darse por el "uso intensivo de las vías y del material rodante", que está provocando que se destine una mayor "inversión en el mantenimiento tanto de las máquinas como de las infraestructuras". Sin embargo, no es el caso, puesto que la infraestructura "se cambió en el mes de mayo y las locomotoras y el material rodante salió del taller el día 15 de este mes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.