Desmontando los bulos sobre el accident ferroviaria: de imágenes generadas por IA a las mentiras sobre Cruz Roja

Una vez más, las redes se llenan de mentiras y tan solo han pasado 24 horas del trágico accidente ferroviario de Adamuz. Imágenes generadas por IA, bulos sobre Cruz Roja y otras farsas donde no faltan los que aprovechan para atacar al Gobierno.

Apenas han pasado 24 horas desde el terrible accidente ferroviario en Adamuz y las redes ya están inundadas de bulos sobre las posibles causas. Imágenes impactantes que magnifican una tragedia que estremece por sí misma y difundidas a través de las redes sociales.

En ellas llama la atención un fuego que no hemos visto en ningún otro lado e incluso un logotipo de un asistente de inteligencia artificial. Las imágenes son falsas, como tantos otros bulos detectados, en solo unas horas, por Newtral.

Farsas como las que aseguran que Cruz Roja ni siquiera apareció en el lugar de los hechos. Pero para eso, entre otras cosas, están las cámaras, para poder verificar, por ejemplo, que la organización desplegó anoche sus servicios de emergencia.

Unos equipos que hoy continúan trabajando en la zona, también desgraciadamente contra la desinformación. "Nuestra función sobre todo es tratar de que la información que llegue lógicamente sea lo más veraz y lo más segura posible", afirma Ignacio Romero, psicólogo de Cruz Roja.

Quienes no deben acudir al lugar son los ciudadanos que quieran ayudar. Es otro bulo desmontado por Newtral: usuarios de Internet asegurando que las autoridades pedían a la población acudir con chalecos reflectantes. El propio 112 ha tenido que desmentirlo y recordar que "los servicios de emergencia son los únicos autorizados a estar en la zona".

Algunos han pensado que es un buen momento para atacar al Gobierno. Entre ellos, 'La Derecha Diario', propiedad de Javier Negre, asegurando que Sánchez regaló 247 millones para trenes en Marruecos. Otro bulo más, porque ese dinero no era un regalo, era un crédito reembolsable.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.