Tregua política casi total ante la tragedia de Adamuz: jornada sin reproches con el foco en el accidente aunque con la excepción de un Vox que no duda en cargar contra el Gobierno

¿Por qué es importante? Con el país en plena conmoción tratando de encajar lo ocurrido, la mayoría de la clase política se ha puesto de acuerdo en que es el momento de estar con las víctimas, de poner en valor el esfuerzo de los equipos de emergencia y la coordinación entre administraciones. El momento de las posibles responsabilidades vendrá después.

La tragedia del accidente de trenes en Adamuz ha generado una tregua política casi total en España. Tanto el Gobierno como el PP y otras formaciones han mostrado colaboración y apoyo, destacando la labor conjunta entre administraciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han enfatizado la importancia de la unidad y el consuelo a las víctimas. Sin embargo, Vox ha mantenido su agenda de críticas al Gobierno, con Santiago Abascal cuestionando su gestión y pidiendo auditorías y revisiones de la red ferroviaria. La mayoría del arco político coincide en enfocarse en las víctimas y la coordinación de emergencias, dejando las responsabilidades para después.

Ha tenido que ocurrir una catástrofe como la del accidente de trenes en Adamuz para que en España se viva una jornada de tregua política casi total. Este lunes no ha habido reproches de nadie, ni del Gobierno, ni desde el PP u otras formaciones. Tampoco del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que solo ha dicho, porque le han preguntado los periodistas, que a él el Gobierno no le ha informado de nada, pero no ha querido ir a más. El resto, colaboración y mano tendida entre administraciones. El ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha reseñado que la labor del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está siendo excelente.

Las muestras de tregua política ante la tragedia se han repetido en la zona cero y a lo largo del país, también en forma de silencio. "Es el momento del consuelo y del acompañamiento, ya habrá momentos para que nos informen de las investigaciones que seguro que desde el día de ayer están en marcha", ha dicho Feijóo.

"El Estados ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad. Creo que hoy es un día de dolor para toda España", ha remarcado, por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Adamuz. E, incluso, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha rebajado también el tono y llamado a la prudencia: "Intentar ser prudentes en las manifestaciones".

Con el país en plena conmoción tratando de encajar lo ocurrido, la mayoría de la clase política se ha puesto de acuerdo en que es el momento de estar con las víctimas, de poner en valor el esfuerzo de los equipos de emergencia y la coordinación entre administraciones. El momento de las posibles responsabilidades vendrá después.

Prácticamente todo el arco político está de acuerdo, está colaborando. Todos menos los de siempre, todos menos Vox. La ultraderecha es la única que no ha frenado su agenda y ha preferido utilizar lo ocurrido, las decenas de personas heridas y fallecidas, para atacar al Gobierno. Dos mensajes de Santiago Abascal.

El primero a las 22:42 de la noche del domingo, cuando no habían pasado ni tres horas desde el brutal accidente y mientras los equipos de rescate trabajaban sin descanso, Abascal escribía esto: "No puedo confiar en la acción de este Gobierno, nada funciona bajo la corrupción y la mentira".

Por si no era suficiente, lejos de retractarse, este lunes Abascal ha insistido: "Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo". "El colapso de un gobierno mafioso", ha dicho Abascal, "está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional". Vox utilizando la tragedia y el dolor de las víctimas y sus familias para intentar rascar unos votos.

"Exigimos una auditoría seria del estado de la red ferroviaria, un plan nacional de inversiones centrado en la seguridad y el mantenimiento y una revisión completa de las prioridades presupuestarias del Gobierno. No aceptaremos que la ruina del Gobierno de Sánchez sea la ruina del Estado", ha dicho José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox,.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.