Quién es Paco 'El Trompas': de conocido ladrón a principal sospechoso del crimen de Claudia Tacoronte en México

Los detalles La Fiscalía de Morelos ha dictado una orden de detención contra este hombre. Podría ser el asesino de la estudiante española que fue apuñalada en México. Se trata de un viejo conocido de las autoridades por ser un ladrón muy violento.

La presión sobre el presunto asesino de Claudia Tacoronte, una estudiante española en México, ha aumentado significativamente. Paco 'El Trompas', conocido por la policía y con antecedentes de robo, es el principal sospechoso del feminicidio. La Fiscalía de Morelos ha emitido una orden de detención contra él y ha desplegado un operativo para su captura. Vecinos y testigos lo identificaron gracias a un vídeo en el que aparece con la misma ropa que el asesino. Cámaras de seguridad lo captaron huyendo de la escena del crimen. Las autoridades esperan arrestarlo pronto como el principal acusado del asesinato de Claudia.

Aumenta la presión sobre el presunto asesino de Claudia Tacoronte, la estudiante española de intercambio en México que murió tras ser apuñalada. Se trata de un viejo conocido por los policías, que se hace llamar Paco 'El Trompas' y este miércoles la Fiscalía de Morelos ha dictado una orden de detención contra él. Ya es el principal sospechoso de este feminicidio, tal y como se investiga en el país.

De hecho, las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para facilitar la detención de este hombre que, hasta ahora, tenía antecedentes como ladrón. Es más, han sido los propios vecinos y los testigos del crimen de la estudiante española los que le han identificado en redes sociales. Todo, gracias al vídeo en el que aparece.

Porque Paco, apodado 'El Trompas', fue grabado ese mismo día, portando la misma ropa que llevaba el asesino de Claudia. Ahora, es el hombre más buscado en México. Su arresto es el objetivo principal de la Fiscalía de Morelos. "Ya se han registrado algunos domicilios y se está investigando para dar ya con él y cumplir la orden de arresto", ha asegurado el fiscal.

¿Quién es 'el Trompas'?

Con el sobrenombre de 'El Trompas', ya estaba fichado por haber cometido otros delitos. La grabación (que pueden ver en el vídeo que acompaña esta información) le sitúa horas antes del crimen en una tienda de artículos deportivos, que decidió abandonar a toda prisa al ver pasar un coche de la Policía

Además, los testigos del crimen identificaron algunas de las características del asesino de Claudia. "Es un sujeto que trae sudadera blanca y mochila oscura. Hirió a una mujer", aseguran. Y esa misma noche, una cámara de seguridad captó a un hombre que coincidía con la descripción y que estaba huyendo de la escena del crimen.

Madony, uno de los testigos, corrió tras él después de que apuñalara a Claudia. "Tratamos de correr al lugar a por el sujeto, pero nos llevaba ventaja", contó en una entrevista en Más Vale Tarde.

Horas después, se publicó una fotografía en la que aparece robando una bicicleta. Ahora, las autoridades esperan encontrarlo lo antes posible y detenerlo como principal acusado del feminicidio de esta estudiante española.

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