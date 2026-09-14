Un testigo del crimen de Claudia en México denuncia fallos en la reacción: tardaron 15 minutos en responder y nadie lo ha citado a declarar

"Lamentablemente, cuando llegaron ya no pudieron hacer nada por su vida". La joven de 21 años murió tras ser apuñalada por un hombre. Aunque "corrimos detrás del sujeto, no pudimos alcanzarlo", denuncia un testigo del asesinato en MVT.

En México, donde ocurren una media de 10 feminicidios diarios, una joven española de 21 años, Claudia Tacoronte Aguilera, fue asesinada a puñaladas mientras realizaba un intercambio académico. Madoni, testigo del crimen, relató a Más Vale Tarde que las autoridades y servicios de Emergencias tardaron en asistir a la víctima. Durante la celebración en la Casa de la Cultura de Morelos, escucharon gritos de auxilio, pero inicialmente pensaron que era parte de una actividad cultural. Madoni criticó la tardanza de Emergencias y lamentó que aún no lo han contactado para declarar. A pesar de la violencia, destaca que esto no representa a la mayoría de los mexicanos.

Una mujer más ha sido asesinada en México. Cada día, se producen una media de 10 feminicidios en este país y, una de las últimas víctimas ha sido una joven española de 21 años. Claudia Tacoronte Aguilera era de Canarias, estudiaba cuarto de Educación Infantil en Granada y estaba haciendo un intercambio académico en México. Fue asesinada a puñaladas el domingo.

Tras este trágico crimen, Más Vale Tarde ha podido hablar con un testigo que, entre lágrimas, ha contado lo vivido esa noche durante el asesinato de Claudia Tacoronte en la Casa de la Cultura de Morelos.

Madoni estaba allí y quiere dejar claros tres mensajes. El primero, que las autoridades y los sanitarios de Emergencias tardaron mucho en ayudar a la víctima. Pero también que la Policía de México todavía no se ha puesto en contacto con él, como testigo, y que en México se convive con una violencia atroz contra la mujer.

Según ha contado Madoni, estaban celebrando en la Casa de la Cultura cuando escucharon "a una mujer pedir auxilio, gritando". Pese a ello, reconoce que en un principio reinó el caos. Los allí presentes llegaron a pensar que era "una actividad personalizada de la casa cultural, que era un taller preparado o teatro".

"Pero cuando nos acercamos, vimos a esa persona muy mal y a un sujeto corriendo". Fue entonces cuando se dieron cuenta de que algo malo había ocurrido. "Uno se quedó con la chica y otros corrimos a por el agujero", asegura este testigo. "Nos llevaba ventaja".

Pero quizás, lo más importante es que este testigo del crimen de Claudia Tacoronte asegura que "no hubo respuesta pronta de Emergencias". Es más, asegura que empezó a grabar con su móvil porque quería que luego Emergencias le diera una explicación por tardar en llegar hasta la escena del apuñalamiento.

"Fue algo impactante que no voy a olvidar" y sobre todo porque "Emergencias tardó 15 minutos en contestarnos, porque se cortaba la llamada, y tardaron en llegar. Lamentablemente, ya no pudieron hacer nada por su vida", ha contado en MVT sin poder contener el llanto. "Pudo haber una línea más directa".

Y todo esto mientras las autoridades de México investigan la muerte de la estudiante española como un feminicidio, pero sin llamar a este testigo a declarar. Madoni mantiene que no se han puesto en contacto con él.

Por último, ha querido dejar claro que "esto no representa a México". Que los mexicanos, la mayoría, son mucho mejores que los que usan la violencia continua contra las mujeres.

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