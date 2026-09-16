Revientan la oficina de la asociación de vecinos de El Ventorrillo a un mes de sus fiestas: "No nos va a influir, van a ser inmejorables"

La oficina de la asociación de vecinos de El Ventorrillo, en A Coruña, amanecía destrozada. Los ladrones reventaron la puerta blindada y todo lo que encontraron a su paso para simplemente llevarse una televisión, un portátil y 100 euros.

En el barrio de El Ventorrillo, en A Coruña, se ha producido un asalto que ha dejado destrozada la sede de la asociación de vecinos. Todo ello para llevarse una televisión, un ordenador portátil y solo 100 euros en efectivo.

Los ladrones reventaron una puerta blindada y, a medida que avanzaban, fueron rompiendo cuanto encontraban a su paso. En apenas un mes serán las fiestas del barrio y uno de los responsables de la asociación sospecha que el robo se ha producido porque "saben que somos el único barrio que hace como en las aldeas, que va puerta por puerta pidiendo el donativo de los vecinos".

Sin embargo, señala que solamente tenían en la oficina 200 euros en efectivo: "El dinero grande que recaudamos día a día lo vamos metiendo en la entidad bancaria", indica.

La oficina se sitúa en lo que fue un antiguo cuartel de la Policía Local. Aún así, no cree que los atacantes pretendieran encontrar ahí algún tipo de arma. El club de fútbol sala, por su parte, también ha perdido el portátil donde guardaban la documentación.

A pesar de todo, el responsable de la asociación de vecinos lo tiene claro: "No nos va a influir para que los vecinos tengan unas peores fiestas. Van a ser inmejorables", afirma.

Bea de Vicente ve en este caso "un deseo muy gordo de hacer daño", por lo que recomienda "buscar a alguien cercano".

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