Conmoción por el asesinato en México de Claudia Tacoronte, una estudiante española de intercambio

El contexto La joven llevaba cerca de un mes en Cuautla cuando este sábado fue asesinada en la Casa de la Cultura, en lo que la Fiscalía del país investiga como un feminicidio.

El asesinato de Claudia Tacoronte, una estudiante española de 21 años en intercambio en Cuautla, México, ha conmocionado a la comunidad universitaria. La Universidad de Granada, donde estudiaba, ha activado ayuda psicológica para sus compañeros y ha expresado sus condolencias a la familia. La decana Katia Caballero describió el suceso como "un jarro de agua fría", destacando la peligrosidad de la zona. La Fiscalía de México investiga el caso como feminicidio. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos también han mostrado su repulsa. La ministra Diana Morant ha expresado su tristeza y apoyo a la familia.

El asesinato de Claudia Tacoronte, una estudiante española de 21 años que estaba de intercambio universitario en Cuautla (México) ha conmocionado al país. La Universidad de Granada, donde estudiaba la joven el último curso del grado de Educación Infantil, ha recibido con consternación la noticia y ha activado ayuda psicológica para los compañeros de esa ciudad andaluza y para los 27 de estancia en centros mexicanos.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Katia Caballero, ha expresado durante una concentración de repulsa y duelo por el asesinato de Claudia que toda la comunidad educativa ha recibido la noticia como "un jarro de agua fría".

Así, la Universidad de Granada (UGR) ha trasladado sus condolencias a la familia de la joven de 21 años, natural de Gran Canaria y que se trasladó a Granada para estudiar en esta capital andaluza. "Es un golpe muy fuerte para todos, para nuestra Universidad, para nuestra propia Facultad, y realmente estamos pasando por un momento muy triste", ha reiterado Caballero.

En este sentido, la decana de Ciencias de la Educación ha detallado que la zona de Cuautla en la que han sucedido los hechos se caracteriza por cierta peligrosidad, por lo que el alumnado que se va a esta zona y a otras similares recibe recomendaciones sobre cómo deben actuar o desplazarse, dónde ubicarse y otros datos similares. "Nunca había pasado algo así en todos los años", ha insistido Caballero, quien ha reconocido que el asesinato de la joven representa un golpe "muy, muy fuerte".

México lo investiga como feminicidio

La Universidad de Granada ha rechazado pronunciarse sobre las causas del asesinato, que la Fiscalía de México investiga como feminicidio. Por su parte, el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria, Juan Luis Benítez, ha añadido que la UGR está centrada ahora en atender a la familia de la víctima y en acompañar a los estudiantes tras activar el protocolo para este tipo de situaciones con el consulado. Además de ayudar a la familia en todas las labores de repatriación, la Universidad ha activado la atención psicológica tanto para la familia como para los estudiantes.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha indicado que si, ante esta situación, los 27 estudiantes que están en México de intercambio quieren volver, se les ofrecerán todas las facilidades para revertir las matrículas y que puedan incorporarse al curso en otro destino sin que su vida académica se vea interrumpida.

Minuto de silencio en Las Palmas

También la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), de donde era natural la joven, ha condenado el asesinato en un comunicado donde destaca que su equipo rectoral "manifiesta su repulsa a este trágico suceso".

La ULPGC, donde Claudia Tacoronte comenzó estudios de Ciencias de la Educación en el curso 2022-2023 antes de trasladarse a Granada, ha convocado a toda la comunidad universitaria a sumarse a un minuto de silencio en su memoria en la entrada de todos sus centros académicos, facultades y escuelas.

Morant traslada su cariño a familia: "Se me encoge el corazón"

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha trasladado todo su cariño a la familia y amigos de Claudia. "Se me encoge el corazón al conocer la noticia del asesinato de Claudia, estudiante de la Universidad de Granada, durante su estancia de movilidad académica en México. Quiero trasladar todo mi cariño a su familia, a sus amigas y amigos, y a toda la comunidad universitaria granadina en estos momentos tan difíciles", ha lamentado este lunes Morant en una publicación en la red social X.

Asimismo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha mostrado en un comunicado su "profunda indignación" por la muerte de la estudiante, que "lamentablemente fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla". "La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española", ha señalado el centro universitario.

Claudia, de 21 años, llevaba cerca de un mes en México con un grupo de estudiantes de intercambio, ya que las clases en el país centroamericano empiezan antes y para integrarse en la zona. El crimen tuvo lugar este sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.