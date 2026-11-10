Por qué todo el mundo habla del ginkgo: propiedades, historia y curiosidades

Del templo chino al herbolario moderno: el ginkgo biloba, un árbol milenario que ha conquistado jardines, cosméticos y suplementos naturales en todo el mundo.

El ginkgo biloba está en todas partes: en extractos naturales, cremas, infusiones y hasta en avenidas de muchas ciudades. Aunque su aspecto recuerda al de un árbol ornamental, detrás de sus hojas en forma de abanico hay una historia fascinante. Con más de 200 millones de años de antigüedad, el ginkgo es considerado un fósil viviente y una de las especies vegetales más antiguas del planeta.

Su popularidad actual no es casualidad. Los estudios científicos y la medicina tradicional coinciden en sus posibles beneficios para la memoria, la circulación y el bienestar general. Te contamos todo sobre el gingko, el árbol de moda.

Un árbol que viene del pasado

El ginkgo biloba es originario de China y se cree que existía ya en la era de los dinosaurios. Su nombre proviene del japonés "gin kyo", que significa "albaricoque plateado", en referencia al color de sus semillas. Durante siglos se cultivó en templos budistas, donde se le consideraba árbol sagrado y símbolo de esperanza.

En el siglo XIX, el ginkgo viajó a Europa y América como especie ornamental. Su capacidad de adaptación y su lo convirtieron en un favorito para jardines y avenidas. En España, es común verlo en parques urbanos de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.

Propiedades y beneficios del ginkgo biloba

El ginkgo debe gran parte de su fama moderna a sus propiedades medicinales. Las hojas contienen flavonoides y terpenoides, compuestos con acción antioxidante que ayudan a mejorar la circulación sanguínea y proteger las células frente al envejecimiento.

Diversos estudios han analizado su eficacia para:

Favorecer la memoria y la concentración, sobre todo en personas mayores.

Reducir síntomas de ansiedad leve y mejorar el estado de ánimo.

Aliviar la sensación de piernas cansadas o mala circulación periférica.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que el ginkgo no es un medicamento, sino un complemento que debe tomarse con precaución y siempre bajo consejo médico, especialmente en personas que toman anticoagulantes o tienen tratamientos específicos.

Un superviviente de la naturaleza

Más allá de sus beneficios, el ginkgo es una historia de supervivencia. Este árbol fue uno de los pocos seres vivos que resistió la explosión nuclear de Hiroshima en 1945. A menos de dos kilómetros del epicentro, varios ejemplares siguieron brotando al año siguiente, convirtiéndose en símbolo de esperanza y resiliencia en Japón.

Su resistencia se debe a una combinación única de factores: una corteza gruesa que lo protege del fuego, una gran capacidad de regeneración y una biología prácticamente inalterada desde hace millones de años. Por eso los botánicos lo consideran un "fósil viviente", un puente directo entre el pasado prehistórico y el presente.

El ginkgo en la vida moderna

Hoy el ginkgo biloba ha trascendido la botánica. Está presente en suplementos alimenticios, productos cosméticos y rituales de bienestar natural. En el mundo del diseño y la jardinería urbana, sus hojas doradas se han convertido en un icono estético: aparecen en logotipos, joyas y estampados.

Su cultivo también es sostenible: es una especie de crecimiento lento, poco exigente en agua y resistente a la contaminación, lo que la hace ideal para las ciudades. En otoño, sus hojas se tornan de un amarillo intenso, ofreciendo uno de los espectáculos naturales más reconocibles de la estación.

Curiosidades sobre el gingko

El ginkgo es dioico, lo que significa que existen ejemplares macho y hembra. Solo las hembras producen frutos, pero su olor intenso hace que en jardines urbanos se prefieran los machos.

Además, puede vivir más de mil años y alcanzar los 35 metros de altura.

Su forma de hoja inspiró obras de arte, como las de Gustav Klimt, que lo consideraba un símbolo de armonía.

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