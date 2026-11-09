Supervivientes y familiares de las 69 víctimas de Urda se reúnen en una misa funeral en la catedral de Sevilla

Los detalles Hasta allí se han desplazado autoridades como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; o la líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero.

Este lunes, políticos, supervivientes y familiares de las 69 víctimas del accidente ferroviario en Urda, Toledo, se reunieron en la catedral de Sevilla para una misa funeral oficiada por el arzobispo de la ciudad, José Ángel Saiz Meneses. Ana, hermana de una de las víctimas, Pepe San Emeterio, expresó su dolor y agotamiento, aunque se siente arropada por el apoyo recibido. La ceremonia comenzó a las 20:00 horas y contó con la presencia de autoridades como Juanma Moreno, José Luis Sanz y María Jesús Montero. Anteriormente, la catedral acogió un homenaje similar para las 45 víctimas del accidente de Adamuz.

En la tarde de este lunes, políticos, supervivientes y familiares de las 69 víctimas del accidente ferroviario en Urda, Toledo, se han reunido en la catedral de Sevilla. Allí, se ha celebrado una misa funeral en respeto a los fallecidos que ha sido oficiada por el arzobispo de la ciudad.

Entre los que siguen llorando la pérdida de un ser querido en este accidente de Urda, del pasado 28 de octubre, ha estado Ana, la hermana de Pepe San Emeterio, que tras tres días de búsqueda descubrió que era una de esas 69 víctimas mortales.

"La voz la tengo rota de llorar. Mira a dónde tengo que venir", ha asegurado a la entrada de la catedral. "No hay palabras. No hay palabras de consuelo", ha lamentado esta víctima que dice sentirse "muy agotada" pero, al mismo tiempo, "muy arropada por todo el mundo y por toda España con sus mensajes".

La misa funeral ha comenzado a las 20:00 horas de este lunes y a la cabeza de la misma ha estado el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses. Hay que recordar que 16 de las personas muertas en esta tragedia ferroviaria eran andaluzas. Concretamente, siere eran sevillanos.

Hasta allí se han desplazado autoridades como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; o la líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero. Todos para acompañar a las familias de las víctimas.

La catedral sevillana ya acogió una ceremonia similar en enero. En esa ocasión fue para realizar un homenaje a las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz y por Fernando Huerta, el joven maquinista sevillano.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido