El vídeo de Katy Perry hablando en catalán durante su concierto en Barcelona: "Te quiero mucho"

Katy Perry ha conquistado Barcelona con un espectacular concierto en el que la mayor parte del tiempo se lo ha pasado sobrevolando el escenario. Además, ha sorprendido hablando en catalán.

Katy Perry ha transformado el Palau Sant Jordi en un escenario totalmente futurista en su último concierto, donde colgó el cartel de no hay entradas. Y es que más de 18.000 personas acudieron a ver la gira de la artista, que interpretó su último hit.

Tatiana Arús enseña algunas de las mejores imágenes del concierto en el vídeo principal de esta noticia, donde se puede ver cómo gran parte del concierto se lo pasó sobrevolando el recinto. Además, la colaboradora de Aruser@s destaca que Ángel, maquillador del programa, acudió al concierto y asegura que no defraudó y que Katy Perry está en plena forma. Además, el próximo día 11 actuará en Madrid.

Por otro lado, la artista se atrevió con el catalán en un momento dado del concierto. "Hola, mi nombre es Katy. Te quiero mucho", gritó la joven sobre el escenario mientras el público la aclamaba.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.