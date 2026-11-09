El caos vuelve a Rodalies con retrasos en todas las líneas a las puertas de la huelga de maquinistas

Los detalles Los trenes de todas las líneas de Rodalies circulan fuera de su horario por una incidencia operativa. Unos retrasos que tienen como trasfondo el conflicto de los maquinistas con la empresa.

Rodalies enfrenta una nueva jornada de retrasos debido a una incidencia operativa desde las 07:22 horas, afectando gravemente a 14 de sus 19 líneas, con demoras de hasta 80 minutos en la línea R11. La situación se asemeja a la del fin de semana, vinculada al conflicto entre maquinistas y la empresa por la obligación de fichar en Barcelona. La estación de Sants, inusualmente vacía, recomienda transportes alternativos. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado huelgas para el 10 y 12 de noviembre, tras reuniones con el Gobierno para abordar sus demandas de seguridad y condiciones laborales.

Cataluña vive una nueva jornada de caos ferroviario, con retrasos generalizados en toda la red debido a problemas en la operativa de los que el Govern hace responsables a los maquinistas, a las puertas de dos jornadas de huelga convocadas por el principal sindicato, Semaf. Tras un fin de semana ya complicado, el servicio de Rodalies ha arrancado este lunes con trenes fuera de horarios, otros suspendidos y la línea R7 sin funcionar.

A media mañana, una caída de la tensión en la catenaria entre Manresa y Lleida-Pirineus ha obligado también a interrumpir la circulación de la RL3 y la RL4.

Renfe recomienda consultar las pantallas y monitores de las estaciones y pide disculpas por las molestias. En concreto, 14 de las 19 líneas de Rodalies presentan retrasos graves, de hasta más de 80 minutos en la línea R11.

Una situación parecida a la que se ha vivido este fin de semana, donde también ha habido retrasos. El transfondo de esto está en el conflicto que mantienen los maquinistas con la empresa, y es que critican que tienen que ir a fichar a Barcelona para empezar su servicio, en vez de hacerlo en la ciudad de origen donde tienen el tren. Un hecho que, según defienden, provoca que lleguen tarde al trabajo.

laSexta ha acudido a la estación de Sants, donde llama la atención ver que se encuentra casi vacía, algo poco habitual en un día entre semana. Por los altavoces recomiendan coger transportes alternativos.

La Generalitat apunta a los maquinistas

El director de Rodalies, Òscar Playà, ha asegurado en declaraciones a 3Cat que las alteraciones del servicio tienen su origen en el conflicto a nivel estatal de los maquinistas con Renfe y ha apelado a la "responsabilidad" de este colectivo.

Según ha explicado, los maquinistas han roto una serie de pactos de funcionamiento y Rodalies se ha visto empujada a aplicar los "turnos reglamentarios", que obligan a estos trabajadores a empezar y acabar la jornada en la estación de Sants, en Barcelona, para luego desplazarse al lugar donde se encuentra el convoy que deben conducir en lugar de ir directamente allí.

Estos cambios estarían en el origen de las incidencias operativas que están provocando los retrasos generalizados. El presidente catalán, Salvador Illa, ha dicho que "entiende" el estado de ánimo de los maquinistas y que siempre "respetará" su derecho a huelga, aunque les ha reprochado la "actitud" mostrada este lunes.

En declaraciones a RAC1, Illa ha defendido que la mejor "manera" que tienen los maquinistas de hacerse escuchar es "hablando y haciendo propuestas" y no "dificultando el servicio", como ha sucedido esta mañana.

"No me gusta la actitud de hoy, no es la forma de resolver las cosas. No creo que sea la actitud correcta", ha indicado. Desde el Gobierno de Cataluña han señalado que no entienden por qué no han ido a trabajar cuando les tocaba, aunque se han negado a hablar de huelga encubierta.

Los usuarios, los principales damnificados

Los retrasos en Rodalies han vuelto a impactar en el día a día de decenas de miles de personas que utilizan el ferrocarril para ir al trabajo, estudiar o atender en general sus asuntos. Muchos lamentaban el desbarajuste esta mañana en la estación de Sants, el epicentro del sistema ferroviario en Cataluña, y aseguraban que intentarían utilizar otros medios de transporte el resto de la semana.

La plataforma de usuarios de Rodalies 'Dignitat a les Vies', Anna Gomez, ha calificado como "una vergüenza" el nuevo caos ferroviario que está viviendo Cataluña este lunes, con retrasos generalizados en toda la red, y ha denunciado que "a nadie le importan los usuarios".

"Lo que estamos viviendo hoy es una vergüenza. Semaf coloca una huelga, Renfe contesta presionando y puteando a los maquinistas, y los que sufrimos somos los usuarios", ha asegurado. Gomez ha lamentado que "a nadie le importan los usuarios" y ha criticado también que, a unas horas de que empiece mañana, martes, una jornada de huelga convocada por Semaf, no se hayan colocado carteles en las estaciones advirtiendo de esta situación.

Huelga los días 10 y 12 de noviembre

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene la convocatoria de una huelga y paros parciales en el grupo Renfe para los próximos 10 y 12 de noviembre, respectivamente, después de una segunda reunión con el vicepresidente primero del Gobierno y titular de Economía, Carlos Cuerpo, que asumió de manera transitoria la titularidad del Ministerio de Transportes.

Aunque fuentes de la vicepresidencia primera han calificado la reunión de "muy productiva", en la que "se han producido avances concretos", el secretario general de Semaf, Diego Martín, ha detallado a los medios que el ministerio les ha presentado bastante documentación que trata todas sus reivindicaciones, pero tienen que recibir aún más y analizarla, por lo que de momento mantienen las movilizaciones.

Según la vicepresidencia primera, Cuerpo ha puesto sobre la mesa soluciones para abordar las reclamaciones en materia de seguridad por parte de los sindicatos y "nos hemos emplazado a cerrar con urgencia en los próximos días los detalles de las propuestas normativas".

Martín ha reconocido que Cuerpo ha manifestado durante el encuentro que está dispuesto a avanzar mucho más de lo que se venía avanzando y, de hecho, ha dado plazos de semanas para publicar una nueva regulación.

El sindicato analizará todo lo que le ha puesto encima de la mesa el ministerio y verá punto por punto si las reivindicaciones se cumplen o no, pero Martín ve difícil que esto se plasme en un papel en fechas tan próximas con las movilizaciones.

Aunque "lo que vemos es intención de avanzar y compromiso de cumplir con lo pactado en el mes de febrero, queremos hechos, no voluntades, que es lo que veníamos recibiendo hasta este mismo momento". "Textos publicados y regulación que afecte directamente a la seguridad de todo el sistema ferroviario", ha subrayado.

En concreto, los maquinistas reclaman mayor seguridad ferroviaria, más contrataciones de maquinistas, respetar sus tiempos de descansos y el cumplimiento de los compromisos que ya se acordaron tras el accidente de Adamuz.

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