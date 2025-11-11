Eva Longoria da una exclusiva cena en Madrid rodeada de famosos como Andrés Velencoso y Topuria

El modelo Andrés Velencoso, el deportista Ilia Topuria, la modelo Mar Flores o la diseñadora Vicky Martín Berrocal han sido algunos de los famosos invitados a la cena de Eva Longoria en la inauguración de un restaurante.

Eva Longoria ha celebrado una exclusiva cena para inaugurar un restaurante en Madrid, a donde han acudido muchos rostros conocidos como el modelo Andrés Velencoso, el deportista Ilia Topuria, la modelo Mar Flores o la diseñadora Vicky Martín Berrocal, en otros.

"Por lo visto guardan muy buena relación con Eva Longoria", destaca Tatiana Arús, que enseña en este vídeo imágenes del interior de la cena en la que se puede ver cómo la actriz lo da todo bailando animando el ambiente: "Ella es capaz de animar cualquier fiesta".

Además, "no sería Eva Longoria si no estuviera en otro evento a las pocas horas", explica la colaboradora, que enseña otras imágenes de la actriz en un evento en París. "En el momento de ofrecer el discurso parece que su hijo estaba cansado y se lo subió al cuello", detalla Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas celebra que Eva Longoria sea así de "natural".