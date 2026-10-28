Sergio Casas, superviviente del accidente de tren en Urda: "Era mucho más grave de lo que habíamos sentido en el vagón"

Sergio Casas iba a bordo del AVE que ha impactado con un tren Iryo a la altura de Urda. Explica en Más Vale Tarde cómo ha vivido el impacto y los instantes posteriores de nervios y pánico: "Esto te cambia el orden de las cosas que tienes en la cabeza".

Más Vale Tarde habla con Sergio Casas, uno de los supervivientes del accidente de tren en Urda. En su caso viajaba en el vagón número 5 del AVE que ha chocado con un tren Iryo que se encontraba detenido en la vía.

En el momento del impacto, él iba trabajando con su ordenador portátil, que vio cómo "se levantaba de su sitio". Acto seguido, explica, "empezaron a pasar por mi lado y por encima de nosotros asientos, personas, maletas... ha sido todo como muy rápido y a la vez como a cámara lenta".

Sergio señala que notó "un golpe de repente y luego como un empuje constante durante unos segundos". "Te ibas dando cuenta de que había pasado algo porque se habían arrancado asientos y el asunto pintaba a que había habido un golpe fuerte", comenta.

Sin embargo, al salir del tren se dieron cuenta de que "era mucho más grave de lo que habíamos sentido en el vagón".

El superviviente también habla del "estado de pánico" en el interior del tren, donde había gente con "un estado de nervios grande", mientras otra "estaba como si supiera lo que había que hacer".

Sergio apunta que los primeros en llegar al lugar del accidente fue la Guardia Civil, para después producirse un goteo de servicios de emergencias ante la dificultad del acceso. Sin embargo, señala que en cuestión de 30 minutos ya había bomberos, sanitarios, Policía y Guardia Civil.

En su caso, tras ser consciente de la gravedad del accidente, lo primero que ha hecho ha sido informar a su familia, si bien asegura que su primer impulso ha sido preocuparse "de los que están alrededor".

Sergio cree que necesitará un tiempo para asimilar lo ocurrido: "Esto te cambia el día a día, la perspectiva y el orden de las cosas que tienes en la cabeza".

El superviviente también destaca la asistencia y solidaridad de los vecinos de Urda: "Se merecen un monumento, ha sido una gente extraordinaria que, de la nada y en pocos minutos, han organizado un dispositivo increíble".

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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