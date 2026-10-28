Habla uno de los pasajeros de Iryo accidentado: "De una había mucha gente caída, golpeada"

Los detalles El pasajero, que ha salido ileso tras el siniestro, relata que su tren estaba parado cuando ocurrió el choque.

"Me encuentro un poco afectado del susto por el accidente, pero físicamente bien". Jorge viajaba en el séptimo vagón del tren Iryo accidentado y ha salido ileso. En declaraciones a laSexta, relata que el tren llevaba entre cinco y diez minutos parado cuando sucedió el impacto, que describe como "duro, tremendo".

"De una había mucha gente caída, golpeada, que se habían dado con los asientos de delante, se cayeron muchos objetos personales...", relata. En esa situación, Jorge se asomó a la ventanilla, momento en que vio que el tren se había descarrilado y había "humo, bastante humo".

Logró salir por una puerta que ya estaba abierta, que desconoce quien abrió. Con él se bajaron otras dos personas y, ya en grupo, comenzaron a ayudar a quienes podían moverse. "Con el resto no podíamos hacer mucho", describe.

Más tarde, se alejaron un poco de los trenes, momento en que pudo ver la verdadera magnitud de lo ocurrido. "Ahí es cuando empezamos a ver la dimensión de la catástrofe, fue impresionante".

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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