El asesino en serie de homosexuales de Bilbao suma un nuevo crimen: declarado culpable de la muerte de un anciano

Los detalles La Audiencia Provincial de Bizkaia le ha declarado culpable del asesinato de un hombre de 77 años en un piso de la capital vizcaína, que habría fallecido por una insuficiencia cardiorrespiratoria tras ser estrangulado.

Nelson D.M.B., conocido como el asesino en serie de homosexuales de Bilbao, ha sido declarado culpable por la Audiencia Provincial de Bizkaia de un nuevo asesinato, el de un hombre de 77 años. Este crimen se suma a varias condenas previas por asesinato y tentativa. Se le atribuyen hasta cinco muertes en Bilbao en 2021, donde contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, las drogaba y asfixiaba para robarles. El jurado lo ha encontrado culpable también de estafa informática, enfrentándose a una posible pena de 28 años y 3 meses de prisión.

Nelson D.M.B, más conocido como el asesino en serie de homosexuales de Bilbao, ha sido declarado culpable de un nuevo asesinato, el de un hombre de 77 años. Así lo ha decretado la Audiencia Provincial de Bizkaia. El pasado miércoles 13 de mayo, este asesino se sentaba de nuevo en el banquillo, pero sobre él ya pesan varias condenas en firme, una por asesinato y otra por tentativa. Aunque se cree que pudo acabar con la vida de hasta cinco hombres en Bilbao en tan solo cuatro meses.

Todos los crímenes habrían ocurrido en 2021 y en todos habría seguido el mismo 'modus operandi': Nelson David contactaba con ellos por aplicaciones de citas, se cercioraba de que vivían solos y quedaba en sus domicilios. Una vez allí, presuntamente utilizaba drogas como el GHB para adormilarles y, presuntamente, les asfixiaba con la técnica del mataleón. Su objetivo final sería robarles.

Ahora, la Audiencia Provincial de Bizkaia le ha declarado culpable del asesinato de un hombre de 77 años en un piso de la capital vizcaína, que habría fallecido por una insuficiencia cardiorrespiratoria tras ser estrangulado.

El joven Nelson D.M.B., que está acusado de ser el autor de cinco muertes de hombres y que ya cumple condenas que suman 37 años de prisión, ha sido declarado por el jurado culpable del asesinato de un septuagenario en octubre de 2021 en Bilbao, al que conoció a través de una aplicación de contactos para homosexuales.

Tras dos días de deliberaciones, el jurado popular lo considera por unanimidad culpable de un delito de asesinato. Pero también de otro continuado de estafa informática, según ha manifestado en la lectura del veredicto. Ambos delitos podrían suponer una pena de 28 años y 3 meses de cárcel (25 años por el de asesinato y 3 años y 8 meses por el de estafa informática), según fuentes jurídicas.

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