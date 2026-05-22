Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su expareja en Figueres

Los detalles Está acusado de un delito de homicidio doloso y otro de quebrantamiento de condena.

El hombre acusado de asesinar a su expareja en Figueres ha sido puesto a disposición judicial, decretándose prisión provisional sin fianza por homicidio doloso y quebrantamiento de condena. El Tribunal de Instancia de Figueres confirmó que el detenido había sido arrestado previamente por maltratar a la víctima, pero fue liberado tras un juicio rápido al no tener antecedentes. Posteriormente, volvió a agredirla, aunque no se realizó una evaluación de riesgo ni se presentó denuncia. La víctima no acudió a una cita judicial, pero sí al hospital para obtener un parte de lesiones el día de su asesinato.

El hombre detenido por presuntamente matar a puñaladas a su expareja en Figueres (Girona) ha pasado este viernes a disposición judicial y se ha decretado para él prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de homicidio doloso y quebrantamiento de condena.

Así lo ha acordado el magistrado de la plaza 5 sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Figueres, en funciones de guardia, según ha confirmado laSexta.

En un comunicado, el TSJ de Cataluña explica el relato de los hechos. El domingo 17 de mayo, el hombre fue detenido por maltrato a su expareja y, como recoge el auto judicial, en el atestado constaba que "no aprecia riesgo en la víctima de sufrir una agresión física grave".

El lunes 18 se celebró un juicio rápido y el acusado fue condenado a seis meses de prisión "por maltrato por conformidad" y a cumplir una orden de alejamiento de 250 metros. Al no tener antecedentes previos de maltrato, fue liberado. Horas después, el investigado volvió a ser arrestado por la Policía Local por haber vuelto a agredir a la víctima frente a su domicilio.

Según consta en auto judicial, en la intervención policial no pudo realizarse cuestionario de valoración de riesgo a la víctima y ésta no denunció. La Policía citó a la víctima para el día siguiente, martes 19 de mayo, a las 10:30 horas, para exploración forense y declaración ante el magistrado de guardia.

En la causa judicial consta que, desde el juzgado, se hizo una llamada al móvil de la víctima al ver que ésta no se presentaba a la cita judicial, llamada que no fue contestada. Paralelamente, el detenido pasó a disposición judicial y se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado y la Fiscalía.

En ese momento no había ningún parte de lesiones de ninguna instancia. Nadie pidió ninguna medida para el detenido y, por lo tanto, el magistrado (que no podía acordar ninguna medida si no se le preguntaba) acordó su libertad. Dejó así la causa abierta y la trasladó en la plaza de Violencia, donde se había celebrado el juicio rápido.

No constaba ningún antecedente judicial de violencia entre los intervinientes anterior a los hechos del domingo 17 de mayo, ni ningún otro documento acreditativo, ni de visita médica, ni de intervención sanitaria, ni de lesiones.

No obstante, el jueves se conoció que la víctima, aunque no llegó a presentarse a la exploración forense, sí acudió a por el parte de lesiones al hospital el mismo día en que fue asesinada.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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