Fotos demasiado perfectas, precios gancho o pagos fuera de la plataforma: las claves para evitar estafas vacacionales.

Los detalles Algunos viajeros relatan auténticas pesadillas tras llegar a un destino que creían ser real: "Lo alquilamos y parecía un dúplex con sus escaleras y cuando llegamos era una cochera que habían dividido el techo en dos", cuenta una afectada.

Cada verano, miles de personas caen en estafas al reservar alojamientos vacacionales. Los delincuentes utilizan precios irresistibles, fotos perfectas y presionan para pagos fuera de plataformas seguras, especialmente en temporada alta. Las señales de alarma incluyen anuncios con pocos comentarios y propietarios que proponen continuar la reserva fuera de la aplicación. Las víctimas relatan experiencias como llegar a un destino y encontrar un alojamiento muy diferente al anunciado. La Policía advierte sobre anuncios con precios demasiado buenos en zonas turísticas. Si se produce una estafa, es crucial denunciar aportando toda la información posible, desde imágenes hasta mensajes.

Puede parecer obvio, pero cada verano miles de personas siguen cayendo en estafas al reservar alojamientos vacacionales. Precios irresistibles, fotos demasiado perfectas, anuncios con apenas comentarios o propietarios que piden pagos fuera de la plataforma son algunas de las señales de alarma más frecuentes. Lo que empieza como un "chollo" puede acabar convirtiéndose en unas vacaciones arruinadas y en una denuncia.

"Anda qué barato… ¿lo reservamos? Venga, cógelo". Una decisión impulsiva que puede salir muy cara y no precisamente por el precio del viaje.

Algunos viajeros relatan auténticas pesadillas tras llegar al destino. "Lo alquilamos y parecía un dúplex con sus escaleras y cuando llegamos era una cochera que habían dividido el techo en dos", cuenta una afectada.

Las estafas en alquileres vacaciones aumentan especialmente durante el verano, en temporada alta. Por su parte, los delincuentes utilizan precios gancho, imágenes falsas o presionan para cerrar el pago fuera de plataformas seguras.

Desde la Policía advierten de que "una de las estrategias más habituales consiste en anunciar con precios demasiado buenos en zonas muy turísticas". De esta manera, los ciberdelincuentes crean perfiles falsos y juegan con las prisas de los viajeros y con ofertas irresistibles.

Además, las imágenes también pueden ser engañosas: "Las fotos engañan mucho, la luz…", explica un joven. "Yo suelo mirar mucho la localización", añade otro viajero. Otra señal de alerta es cuando el supuesto propietario propone continuar la reserva fuera de la aplicación para "ahorrar comisiones", una práctica muy común en este tipo de fraudes.

"Hace poco quise pagar un apartamento y me dijo que pagara por adelantado. Ahí dije 'no", relata una joven. Los expertos recomiendan desconfiar si el anuncio tiene pocas fotos, ausencia de comentarios o descripciones demasiado escasas.

Y si la estafa ya se ha producido, la prioridad es denunciar. "Sobre todo aportar toda la información que se tenga, desde imágenes del anuncio hasta mensajes y correos con el propio propietario", aseguran.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido