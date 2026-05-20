El vídeo del asesino de Figueres comprando vino con la víctima 45 minutos antes del crimen

La abogada Bea de Vicente recuerda que el presunto asesino quebrantó la orden de alejamiento impuesta el día anterior y que la víctima se encontraba "coaccionada y amenazada" en el momento de los hechos.

El asesinato de una mujer en Figueres (Girona) por su expareja ha conmocionado a la localidad. La víctima fue apuñalada en la calle, un día después de que su agresor fuera condenado a seis meses de prisión por maltrato y se le impusiera una orden de alejamiento. La mujer no asistió a una exploración forense, lo que permitió la liberación del agresor. Un video de seguridad muestra a ambos en una tienda minutos antes del crimen. La abogada Beatriz de Vicente critica la dependencia del sistema judicial en que las víctimas denuncien, subrayando la presión psicológica que enfrentan.

El asesinato el martes de una mujer a manos de su expareja en Figueres (Girona) ha conmocionado a la localidad. La víctima fue apuñalada en plena calle presuntamente por su expareja, que el lunes había sido condenada en un juicio rápido a seis meses de prisión "por maltrato por conformidad" y una orden de alejamiento de 250 metros.

El hombre fue puesto en libertad después de que la mujer no se presentase el martes a una exploración forense y a dejarar ante el juez de guardia de la plaza 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Figueres. Ese mismo día, fue asesinada. El hombre fue retenido por un grupo de vecinos y detenido por los Mossos.

Todavía se investiga la cronología del suceso, pero laSexta ha accedido al vídeo de seguridad de un ultramarinos en el que se ve a la víctima con el presunto asesino. Los dos entran a la tienda y ella le espera cerca de la muerta mientras él compra un brik de vino.

Los hechos ocurrieron 45 minutos antes del asesinato. En las imágenes se ve a la mujer con los brazos cruzados, un lenguaje corporal que, según la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente, indica "contención e incomodidad".

"Hasta qué punto no tiene una presión psicológica. Esta mujer lleva ya sufrido un juicio rápido, un quebrantamiento, un parte de lesiones... Está coaccionada y amenazada", sostiene De Vicente.

La abogada critica que "no se puede hacer depender todo el procedimiento de que la mujer vaya y denuncie", debido a esta presión a la que está sometida. No obstante, subraya que el caso fue recibido por un juzgado de guardia y ahí "prima el protocolo", aunque aprecia que "la Fiscalía podría haber sido más proactiva".

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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