Seguro que has recibido en tu móvil o visto en las redes sociales esta ilustración. En varios idiomas (inglés, francés, español, e incluso catalán) y con diferentes diseños, la imagen viral retrata tres situaciones diferentes que muestran una probabilidad de contagio de coronavirus en función de si llevamos o no mascarilla. Pero cuidado: la información que da es engañosa, ya que no se pueden atribuir datos tan exactos. Las agencias de noticias Reuters y AFP, o el periódico Francés Le Monde, entre otros, han desmentido este meme tras consultar a diferentes especialistas en la materia.

La ilustración es carne de envío masivo: es sencilla de entender e incorpora porcentajes, algo que por alguna razón nos hace pensar que es fiable. Muestra tres escenarios diferentes:

En el primero, nos dice que hay un 70% de probabilidad de que una persona portadora del virus sin mascarilla le contagie a otra que sí la lleva;

En el segundo, la posibilidad de contagio se reduce al 5% porque la persona portadora del virus sí lleva mascarilla (en todos los casos es quirúrgica), pero la otra no;

En el último caso, en el que ambas llevan mascarilla, el porcentaje de contagio es de un 1,5%.

Hay algunas que añaden una cuarta opción: ninguna persona con mascarilla tiene una probabilidad de contagio de un 90%.

Además, suele incluir un mandato: "Llévala", muy acorde con las recomendaciones generales actuales. Lo que no incluye ninguna de estas imágenes en sus múltiples versiones es una fuente de información o explicación científica tan exacta porque, en realidad, parece no haberla.

Desde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDS por sus siglas en inglés), recomiendan llevar mascarilla, pero aseguran que no se puede "confirmar la exactitud de las cifras" indicadas en esa imagen, y que no tienen datos que puedan "cuantificar el riesgo de reducción del uso de mascarillas", tal y como refleja en una nota la agencia británica Reuters.

"Las cifras reales dependerán de una serie de factores, como la carga viral del portador, la distancia entre los dos individuos, el tipo de material o el ajuste de la mascarilla", expresa la directora del Centro de Enfermedades Infecciosas LaMontagne de la Universidad de Texas, Shelley Payne, al equipo de verificación de la Agencia France-Presse (AFP) [versión en español].

La investigadora considera que el riesgo de contagio es difícil de calcular, ya que hay muchas "variables" que tener en cuenta y "pocos datos experimentales", excepto en el entorno de un hospital y con mascarillas que cumplan la normativa.

La correcta posición de la mascarilla ha sido un tema recurrente desde el comienzo de la crisis sanitaria del coronavirus, ya que una mala posición o una incorrecta forma de quitársela y ponérsela puede hacer que nos contagiemos. En este artículo te explicamos cómo usarlas correctamente.

Este desmentido ha llegado ya a la red social de Mark Zuckerberg. Si te topas ahora con alguna de las versiones de esta imagen en Facebook, es posible que ya la veas calificada como "inexacta", y te remita a algunos de estos trabajos periodísticos mencionados.

También el periódico 'Le Monde' publica una verificación de esta (des)infografía, donde han ido a la búsqueda de su origen, sin mucho éxito: lo más antiguo que han encontrado se sitúa en Facebook el 10 y 16 de abril, y curiosamente en publicaciones turcas como la de abajo. Desde entonces, sospechan, la imagen ha sido copiada una y otra vez.

El mensaje es correcto "en su esencia": el diario francés recoge también la opinión de Vincent Bonneterre y Caroline Landelle, jefe de servicio de salud laboral e higienista respectivamente del Hospital Universitario Grenoble-Alpes. Ambos consideran incluso que es real la "jerarquía de situaciones" que refleja la imagen, pero no así los porcentajes, que no se sostienen, consideran, sobre "ningún estudio científico".

Una versión más correcta

En esa opinión coinciden todos los expertos citados: la ilustración es correcta en un sentido muy global, es decir, llevar una mascarilla reduce notablemente la posibilidad de contagio, y es mejor que no llevar nada.

Y en esa línea va otra corriente viral de ilustraciones muy similares a la comentada, solo que en lugar de porcentajes habla de probabilidades muy alta, alta, media y baja, como esta siguiente.

Las mascarillas por sí solas no protegen

Además, la difusión de la imagen en cuestión puede ser peligrosa por otra cuestión: puede interpretarse como que el simple hecho de que todos llevemos mascarilla nos protege al 98,5%, y obvia que esta es tanto solo una de las formas de prevención recomendadas para una total protección del contagio.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el Ministerio de Sanidad español han insistido en varias ocasiones en que las mascarillas por sí solas no nos protegen totalmente; solo son un "complemento a las medidas de distanciamiento físico e higiene recomendadas en el contexto de la pandemia de la COVID-19", indica la guía sobre el uso de mascarillas del Ministerio de Consumo.

Las medidas de higiene recomendadas a la población general por las autoridades sanitarias son: