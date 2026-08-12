¿Puedo grabarlo? ¿Cómo lo veo con niños?: preguntas y respuestas del eclipse solar

Los detalles Este 12 de agosto es un día histórico en el que presenciaremos un fenómeno inédito en España desde 1912 que ha generado una expectación sin precedentes.

Hoy se vivirá en España un eclipse total de sol, un evento que no ocurría desde 1912 y que ha generado gran expectación. Para disfrutarlo con niños, se recomienda paciencia, vigilancia y el uso de gafas homologadas, evitando que se las quiten. No es aconsejable para menores de cuatro años. Con mascotas, lo mejor es no involucrarlas en el evento. Incluso si está nublado, es necesario usar gafas. Al grabarlo, hay que proteger el sensor de la cámara. El próximo eclipse total se verá el 2 de agosto del próximo año, seguido de un eclipse anular en 2028.

Tan solo quedan unas horas para que tenga lugar nuestro primer eclipse total de sol en más de un siglo. Un día histórico en el que presenciemos un fenómeno inédito en España desde 1912 y que ha generado una expectación sin precedentes. Estas son algunas preguntas y respuestas para poder disfrutar del eclipse.

¿Cómo verlo con niños?

Con mucha paciencia y vigilancia, explicándoles bien los pasos antes. Con gafas homologadas y controlando que en el momento no se las quiten ni se les bajen y que se adapten bien a su cabeza. Como suelen ser más movidos, no se recomienda para menores de cuatro años y tampoco estar mucho tiempo antes esperando, para que no se olviden del objetivo y permanezcan atentos en ese instante crucial.

¿Y con mascotas?

La clave está en no colocarle las gafas, ni involucrar al animal en el evento ni invitarle a ver al eclipse o señalare el sol para que lo mire, algo que por instinto no hará. Dejar simplemente al animal que actúe como tal.

¿Y si está nublado?

Puede parecer que si el cielo está algo cubierto, la intensidad es menor y no hay que tener precaución pero no es así. Aun con nubes, hay que colocarse las gafas siempre.

¿Puedo grabarlo?

Se puede, pero hay que proteger el sensor de la cámara o el móvil para que no se estropee. Valdría usar las gafas homologadas o, mucho mejor, comprar un filtro específico para fotografía. Durante todo el tiempo, además, el fotógrafo tiene que llevar las gafas puestas. Mirar a través de un objetivo no protege.

¿Cuándo vuelve a haber otro?

Pues estamos de suerte, porque el año que viene habrá otro el 2 de agosto que se podrá ver en su totalidad en el sur peninsular. Y el 2028 tendremos otro anular, no completo, en enero. Un trío de eclipses insólito para democratizar este maravilla astronómica.

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