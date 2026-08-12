Las zonas donde habrá nubes durante el eclipse, según la Aemet

Los detalles Según ha informado la Aemet, al final de la tarde, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y del norte de Galicia.

El eclipse solar de este miércoles se producirá con cielos mayormente despejados en la mayor parte de España, aunque se esperan algunas nubes en los litorales cantábrico, gallego, mediterráneo andaluz y zonas montañosas del este peninsular. Habrá un riesgo extremo o muy alto de incendios en amplias áreas de la península y Baleares. El eclipse será visible en toda España, pero completamente en 36 provincias que atraviesan varias comunidades autónomas. Al final de la tarde, se prevén cielos nubosos en ciertas regiones y un descenso de temperaturas entre 2 y 5 grados. En Canarias, se esperan niveles de peligro de incendio moderado.

El eclipse solar de este miércoles se producirá con cielos mayormente despejados, la mayor parte de España bajo aviso por calor sofocante, alguna nube en los litorales cantábrico, gallego y mediterráneo andaluz, y quizá también en Pirineos y otras zonas montañosas del este peninsular.

Además, habrá un riesgo extremo o muy alto de incendios en amplias zonas de la península y Baleares. El eclipse podrá observarse desde toda España, pero solo será visible en su totalidad en 36 provincias situadas en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al final de la tarde del 12 de agosto, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y del norte de Galicia, sobre todo en el litoral, y con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia y Alborán.

Durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía oriental, también puede haber algunas nubes altas en el arco mediterráneo y sur de Andalucía. En Canarias se darán intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. En el resto del país predominarán los cielos despejados.

Las temperaturas bajarán

A la hora del eclipse, según ha señalado la Aemet, se estima que las temperaturas habrán descendido, en general, entre 2 y 5 grados con respecto a sus valores máximos.

Riesgo de incendio

Durante el eclipse se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance los niveles Muy Alto o Extremo en gran parte de la Península y Baleares.

Constituirán excepciones algunas zonas del norte de Galicia, área cantábrica, Pirineo oriental, medio Ebro, Andalucía oriental y del sudeste peninsular, donde predominarán niveles inferiores, principalmente Moderado o Alto.

En Canarias se prevé, en general, un nivel Moderado, con áreas de peligro Alto o Muy Alto.

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