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Operación eclipse: Interior despliega 25.000 agentes para blindar un día histórico

Los detalles Interior ha desplegado 25.000 agentes por la llamada franja de totalidad y ante la previsión de casi 3 millones de desplazamientos.

Operación eclipse: Interior despliega 25.000 agentes
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El eclipse total solar ha provocado un despliegue por tierra, mar y aire. El observatorio astronómico de Yebes, Guadalajara, está blindado a la altura de un eclipse histórico.

Este miércoles, horas antes del eclipse, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "como siempre digo: no son recomendaciones sino instrucciones de obligado cumplimiento".

Y es que Interior ha desplegado 25.000 agentes por la llamada franja de totalidad y ante la previsión de casi 3 millones de desplazamientos. Precisamente por eso, llevan días dándonos todo tipo de consejos policiales.

"No debemos estacionar en arcenes, autovías y cunetas que impidamos visibilidad o movilidad", recuerda un agente de tráfico. El momento en el que el eclipse provoque la oscuridad total, deberemos "conectar las luces del vehículo", tal y como recuerda el portavoz de la Guardia Civil de Málaga.

Y aun así, por si los hay despistados, este miércoles Protección Civil ha lanzado un Es-Alert en Castilla la Mancha. También es importante pensar si en la zona que has elegido para ver el eclipse es posible que no tengas cobertura, recuerdan los agentes.

Por eso, tanto en pleno monte como en el mar la previsión es que haya una patrulla cerca para evitar una "concentración elevada de embarcaciones que puedan comprometer el tráfico marítimo sobre todo al regreso del evento", indica Carlos Fernández, sargento del servicio marítimo de la Guardia Civil en Tarragona.

Los agentes también están trabajando para contener posibles ataques o emisión de bulos en redes sociales. Una "labor de ciberpatrullaje para detectar y neutralizar acciones de desinformación", señala David Bravo, comisario de Seguridad Ciudadana. Porque este miércoles hasta los científicos de la NASA podrán seguir el eclipse bajo total vigilancia policial.

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