Peligro "muy alto o extremo" de incendios forestales en el día del eclipse por "altas temperaturas y la sequedad del ambiente"

Turistas caminan por el cabo Fisterra el día antes del eclipse solar, en la Costa de la Muerte

Los detallesEl portavoz de Aemet, Rubén del Campo anticipa que este miércoles será un día "muy caluroso, con temperaturas significativamente altas en la mayor parte del territorio, salvo en zonas costeras" y que se superarán los 35 grados en la mayor parte de la península.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de un "peligro muy alto o extremo" de incendios forestales este miércoles debido a las altas temperaturas y sequedad del ambiente, coincidiendo con un eclipse solar total que no se veía en la Península Ibérica desde hace más de un siglo. Rubén del Campo, portavoz de Aemet, señala que se esperan temperaturas superiores a los 35 grados en gran parte del territorio, aumentando el riesgo de incendios. Los cielos estarán mayormente despejados, aunque algunas nubes bajas podrían dificultar la observación del eclipse en ciertas regiones del norte y en el archipiélago canario.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de un "peligro muy alto o extremo" a que se produzcan incendios forestales este miércoles, día del eclipse, por las altas temperaturas y sequedad del ambiente previstas, y anticipa cielos poco nubosos en la mayor parte de la península.

En un mensaje difundido a los medios, el portavoz de ese organismo, Rubén del Campo, ha compartido hoy la predicción meteorológica diaria aunque más tarde la Aemet emitirá un boletín especial con la predicción de nubosidad detallada para contemplar el fenómeno.

"Esta tarde vamos a asistir a un acontecimiento que no sucedía en la Península Ibérica desde hace más de un siglo, un eclipse de sol total que tendrá lugar en torno a las 20:30 horas en su fase de totalidad, es decir, cuando la luna oculte por completo el disco solar", afirma Del Campo.

El portavoz anticipa que este miércoles será un día "muy caluroso, con temperaturas significativamente altas en la mayor parte del territorio, salvo en zonas costeras" y que se superarán los 35 grados en la mayor parte de la península.

"Estas altas temperaturas y la sequedad del ambiente derivarán en un peligro muy alto o extremo de incendios forestales en amplias zonas, por lo que es necesario extremar las precauciones para no provocar un incendio que luego sería muy difícil de apagar", advierte.

Cielos poco nubosos en la mayor parte de la Península

En cuanto a la nubosidad, parámetro clave para observar el eclipse, dice que "lo más probable es que los cielos estén poco nubosos en la mayor parte de la península, incluida la franja de totalidad del eclipse". Agrega que "habrá probablemente nubes bajas en el extremo norte de Galicia, en zonas de Asturias y en el oeste de Cantabria", que podrán "dificultar la plena observación del fenómeno".

"En zonas del sistema ibérico de Burgos, de Soria y de La Rioja podrían crecer algunas nubes de evolución a partir del mediodía y no es descartable que quedasen algunos restos a la hora del eclipse, pero en principio no deberían dificultar la observación", añade. Ocurrirá lo mismo en Los Pirineos aragonés y catalán y en el Sistema Ibérico de Teruel, de Cuenca y Castellón, donde crecerán nubes de evolución, si bien admite que resulta "difícil precisar en qué zonas concretas se formarán y si tendrán la entidad suficiente para obstaculizar la plena observación del eclipse en los sistemas penibéticos de Albacete, Murcia, Granada y Almería".

En el interior de Andalucía y zonas del área mediterránea, especialmente en el norte de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y puntos de la región de Murcia, Del Campo apunta a que "podría haber nubes altas que, en principio, tampoco deberían suponer un obstáculo". En cuanto al archipiélago canario, el portavoz indica que en el norte de las islas se prevén nubes bajas asociadas al alisio que podrían ocasionar "alguna dificultad para observar el eclipse, cosa que no ocurriría ni en las cumbres del archipiélago ni en el sur de las islas".

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