¿Puede expropiar el Gobierno la casa de Maricarmen? Cuando Baleares actuó contra los fondos para conseguir más vivienda social

Los detalles Con Armengol como presidenta, en Baleares se aplicó en 2021 una expropiación temporal del uso de 56 pisos de grandes tenedores. Estaban vacíos y Baleares los quería para dedicarlos al alquiler social.

España se encuentra en un clima de indignación tras el desahucio de Maricarmen, mientras los políticos se culpan mutuamente. Pedro Sánchez apunta a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, mientras Ayuso minimiza el caso. Sumar exige la expropiación de la casa de Maricarmen y un decreto de vivienda urgente en el próximo Consejo de Ministros. La expropiación podría disuadir a los fondos de inversión de ver la vivienda como un negocio sin límites. En 2021, Baleares expropió temporalmente el uso de 56 pisos vacíos para alquiler social, generando controversia entre el PP y los fondos. La ley permite expropiaciones si se acredita el interés social y se paga, aunque nunca se ha expropiado una vivienda individual para evitar un desahucio.

Mientras España vuelve a estallar indignada tras el desahucio de Maricarmen, la última víctima de la crisis de la vivienda en España, los políticos se dedican a pelearse. Pedro Sánchez ha señalado a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. Al mismo tiempo, Ayuso ha dicho que el desahucio le parece uno más.

En este clima, Sumar ha exigido sí o sí que el martes en el Consejo de Ministros se apruebe la expropiación de la casa de Maricarmen y un decreto de vivienda urgente. Para ello, habrá que convencer a Junts y, según ha podido saber laSexta, los de Puigdemont han presentado propuestas al PSOE y ya se están estudiando.

Expropiar puede ser un mensaje de disuasión al resto de fondos buitre o de inversión. Que vean que no hay barra libre con la vivienda. Y, aunque parezca una idea revolucionaria, hay que recordar que en España ya se han expropiado antes viviendas a fondos.

Historial de expropiaciones en España

Una expropiación temporal del uso, eso es lo que se permitió en Baleares en 2021. Eran 56 pisos de grandes tenedores, estaban vacíos y Baleares los quería para dedicarlos al alquiler social. El Gobierno balear, entonces presidido por Armengol, se amparaba para hacerlo en su ley de vivienda.

"Que la vivienda de grandes tenedores, de fondos buitre, pueda pasar a gente que lo necesita", explicaba entonces Armengol. "Es una medida pionera que tendría que extenderse a otros territorios", defendió ya en 2021.

Esa expropiación fue realmente una cesión forzosa durante siete años. No se expropiaba la propiedad, sino el uso, y a los fondos se les pagaba.

Fondos y PP enfadados

Al PP le pareció una muy mala medida. No dudaron en decir que España no era Venezuela y que iba a ser la ruina de la inversión. Almeida, el alcalde de Madrid, era entonces portavoz nacional del Partido Popular.

Igual de enfadados estaban los fondos, que movieron ficha. Recurrieron a la justicia y, además, con tal de no ceder sus viviendas vacías, las llenaron.

De las 56 viviendas, el Gobierno balear se quedó con 22. El resto fueron alquiladas o vendidas a los fondos de inversión que hacen negocio con los hogares. Al ya no estar vacías, el Ejecutivo no se las podía quedar. La justicia habló 3 años después y le dio la razón al gobierno de Armengol.

Expropiaciones y la ley

Esto se pudo hacer porque la ley balear lo permitía. Igual que en Cataluña, País Vasco, Navarra. Fuera de esas leyes de vivienda, el Gobierno puede hacerlo si acredita por ley el interés social y paga.

Lo dice la Constitución en su artículo 33 y lo dice la ley de Expropiación Forzosa.

Eso sí, hasta ahora nunca se ha expropiado una vivienda individual para evitar un desahucio.

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