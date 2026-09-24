Emilio Delgado: "Nadie en este país espera que la solución de la vivienda vaya a venir de los fondos buitre, de Almeida o de Ayuso"

Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid, reacciona de forma contundente a la reacción política que ha provocado el desahucio de Maricarmen. También critica la inacción del PSOE en materia de vivienda.

"Nadie en este país en su sano juicio espera que la solución a problemas como el de Maricarmen, en particular, y el del acceso a la vivienda, en general, vaya a venir de la mano de los fondos buitre que se están beneficiando de esta situación, de juezas que parece que tienen una patata en vez de corazón. Ni mucho menos de Almeida, de Ayuso y del Partido Popular, que han dicho que no hay que hacer nada", afirma contundente Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid.

Porque así lo han dicho desde el PP de Madrid, "que no hay que regular el mercado, que el mercado es libre y que no hay que tocarlo y, por tanto, que esto se regula solo", añade Delgado.

Ahora bien, subraya por otro lado, "también es verdad que hay millones de personas en este país que tampoco pueden aceptar como normal que la ministra de Vivienda actúe como una comentarista de la situación y como si esto no fuera con ella".

Por tanto, "si no hay un volantazo serio en materia de vivienda de forma inmediata en el Gobierno, es legítimo que haya quien se plantee la continuidad del mismo", asegura contundente.

Eso quiere decir, pregunta por su parte Antonio García Ferreras, que ¿tú te plantearías que Sumar permaneciese en el Gobierno si el PSOE no reacciona?

Hace siete meses, admite Delgado, "ya dije que ese debate estaba pendiente, que no es aceptable que haya una parte del Gobierno que ponga encima de la mesa las políticas sociales y el crecimiento del empleo y se esté comiendo un desgaste electoral que tiene que ver con los casos de corrupción, con la inacción en materia de vivienda o con dejar tirados a los saharauis". Por tanto, sí, "el debate es legítimo", concluye Delgado.

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