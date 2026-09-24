Debate en El Objetivo
Gonzalo Bernardos, tras el desahucio a Maricarmen: "El estado de bienestar en España es fallido"
El economista ha señalado que en España hay dos tipos de propietarios que también se reflejan en el caso de Maricarmen.
El desahucio de Maricarmen ha conmocionado a la sociedad española y su caso ha sido analizado por Gonzalo Bernardos en El Objetivo.
El economista ha sentenciado que "el estado de bienestar en España es fallido": "No puede suceder que una persona de 87 años que esté enferma se la desahucie".
"Porque si tiene problemas de pago, la administración pública, que para eso pagamos impuestos, debe recurrir a socorrerla", ha añadido.
Además, ha señalado que su caso refleja que hay dos tipos de propietarios muy diferentes: "Uno es el de Urbagestión, el que le quiere cobrar más de 2.500 euros y que a mí me parece que es una verdadera vergüenza sabiendo la edad que tiene, sus condiciones. Hay que ser humano y por aguantar a dos, tres o cuatro personas en esta situación a Urbagestión no le pasa nada".
"El segundo propietario es el señor que cogió y que, una vez se le acabó el contrato, porque ella solo se podía subrogar dos años a las condiciones que tenía su familia, no le subió desde el 2007 hasta el 2018. Como inquilinos hay dos tipos de propietarios: el bueno y el malo", ha concluido.
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