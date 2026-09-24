La sociedad que desahució a Maricarmen pide 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas por vulnerar su derecho al honor

Los detalles Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes están al frente de la sociedad que compró el piso de Maricarmen. No han negociado para buscar una solución que evitara el desahucio y además, se han querellado con el Sindicato de Inquilinas, al que acusan de injurias y calumnias.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid enfrenta una querella penal interpuesta por Urbagestión, que reclama 10.000 euros por presunta vulneración del derecho al honor, injurias y calumnias. Este conflicto judicial surge tras el desalojo de Maricarmen, de 87 años, de su hogar en el barrio de El Retiro, donde vivía desde hace más de setenta años. A pesar de un intento fallido de mediación, el sindicato se negó a retractarse de sus acusaciones, calificando a los responsables de Urbagestión de "buitres" y vinculando su postura con el desahucio. La empresa, liderada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, rechazó negociar alternativas al desalojo.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha desvelado que Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de la que fue desahuciada Maricarmen, reclama 10.000 euros a la organización por una supuesta vulneración de su derecho al honor.

Según explica el sindicato, la compañía interpuso una querella penal contra la organización por presuntas injurias y calumnias, además de la citada vulneración del derecho al honor, y el procedimiento se encuentra a la espera de que se determine la fecha del juicio.

La organización señala que ambas partes acudieron previamente a un proceso de mediación que concluyó sin acuerdo porque el sindicato rechazó retractarse de sus acusaciones contra la empresa. En concreto, el sindicato afirmó que no se retractará de haber calificado de "buitres" a los responsables de la compañía y vinculó esta posición con el desahucio de Maricarmen ejecutado este miércoles.

El conflicto judicial se conoce después del desalojo de Maricarmen, de 87 años, de la vivienda en el barrio de El Retiro, en Madrid, en la que residía desde hacía más de siete décadas, un caso ante el que el Sindicato de Inquilinas había organizado movilizaciones para intentar impedir su ejecución.

Al frente de Urbagestión, Desarrollo e Investión S.L, están Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes. Unos empresarios inversores que se negaron a cualquier tipo de negociación para buscar una alternativa al desahucio de Maricarmen. Ni aceptaron vender el piso, ni el pago del alquiler que le habían cuadruplicado a Maricarmen.

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