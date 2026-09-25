Emilio Delgado responde a Carlos Díaz-Pache (PP): "En Madrid hay el mismo parque de vivienda pública que en 2005"

El miembro de Más Madrid ha señalado al 'popular' que el parque de vivienda pública madrileño es "raquítico y está abandonado".

Carlos Díaz-Pache, portavoz de la Comunidad de Madrid, ha lanzado una serie de propuestas sobre la vivienda basadas en la "seguridad jurídica", pero Emilio Delgado le ha respondido sobre la situación habitacional en la región.

"Propusimos en la Asamblea de Madrid bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Las empresas de flipping que compran vivienda para especular están pagando a la CAM 2,5% del impuesto de transmisiones patrimoniales. Una persona que compra su primera vivienda paga un 6%. Os propusimos cambiar eso y votasteis que no", ha comenzado.

Después, Delgado ha señalado que la vivienda que debería estar construyendo el gobierno autonómico es la pública: "Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay el mismo parque de vivienda pública que en 2005".

"Hace 20 años cuando éramos un millón de personas menos. Y además de raquítico está abandonado. Hay 800 casas vacías. La mitad de las ocupaciones en Madrid son viviendas que gestiona la agencia de vivienda social de la CAM", ha añadido.

Por último, el miembro de Más Madrid ha explicado que hay un estudio de la Comisión Europea de diciembre que compara dos ciudades: "Una de ellas es Viena, que es el ejemplo que no os gusta. Lo que hace es comparar el crecimiento de la población y de la vivienda. En Viena creció un 20% la población y creció también un 20% la vivienda".

"En Madrid, de 2010 a 2024, creció un 15% la población y 2,5% las viviendas. 30 años lleváis gobernando la Comunidad de Madrid y habéis negado cualquier tipo de intervención", ha finalizado.

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