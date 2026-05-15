Un jurado popular declara culpable al acusado de asesinar a cuchilladas a su mujer embarazada en Vitoria en 2023

El marido de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos cuando fue asesinada en mayo de 2023, junto a su abogado

Los detalles El jurado también lo ha declarado culpable de dos delitos de aborto (estaba embarazada de mellizas), así como de otro de abandono de menor, ya que la hija de la pareja, de dos años y medio de edad en ese momento, permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre.

Un jurado popular ha declarado culpable a Jaime R. por el asesinato de su esposa embarazada, Maialen Mazón, en Vitoria en 2023. Además, fue hallado culpable de dos delitos de aborto y otro de abandono de menor, ya que su hija de dos años y medio estuvo sola 18 horas junto al cadáver. El jurado descartó las agravantes de género y ensañamiento, pero aceptó la alevosía y parentesco. Las acusaciones piden 45 años de cárcel y 750.000 euros en indemnizaciones. El crimen ocurrió el 27 de mayo de 2023, y Jaime tenía una orden de alejamiento incumplida sistemáticamente. La Ertzaintza fue criticada por rebajar el riesgo de Maialen, lo que llevó a cambios en los protocolos de violencia machista.

Un jurado popular ha declarado a Jaime R. culpable de asesinar a cuchilladas en Vitoria en 2023 a su esposa, Maialen Mazón, que estaba embarazada de mellizas en el momento del crimen.

Por este motivo el jurado lo ha declarado también culpable de dos delitos de aborto, así como de otro de abandono de menor, ya que la hija de la pareja, de dos años y medio de edad en ese momento, permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre.

El jurado no ha admitido las agravantes de género ni de ensañamiento, pero ha considerado que Jaime R. actuó con alevosía, es decir, que Maialen "no tenía ninguna posibilidad defenderse", y ha estimado también la agravante de parentesco que habían pedido tanto las acusaciones particulares ejercidas por la familia de Maialen y el Consejo del Menor de Álava, como la acusación popular de la Asociación Clara Campoamor.

Se ha rechazado por tanto la petición de absolución de la defensa por trastorno mental transitorio, la eximente incompleta de trastorno mental transitorio y la atenuante de consumo de alcohol, que pedía de manera subsibidaria. Tras la lectura del veredicto las cuatro acusaciones han mantenido su petición de una pena global de 45 años de cárcel: 25 por el asesinato, 8 por cada aborto y 4 por el abandono.

Piden asimismo la retirada de la libre potestad sobre la niña, la prohibición de comunicarse o acercarse durante 10 años y 750.000 euros en dos indemnizaciones: 500.000 para la niña y 250.000 para su abuelo, el padre de Maialen. La hija pasó 18 horas junto al cadáver Ahora la jueza deberá redactar una sentencia condenatoria en función de los hechos considerados probados por el jurado y de las agravantes que han considerado probadas.

Este crimen se cometió en la tarde del 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Vitoria, adonde la pareja se había trasladado unos días antes procedentes de la Comunidad Valenciana, donde residía con anterioridad y de donde es natural el condenado.

El cuerpo de Maialen, que recibió 13 cuchilladas -una mortal y el resto superficiales-, no fue descubierto hasta las 14.30 horas el día siguiente. Durante ese tiempo, alrededor de 18 horas, su hija estuvo sola en el apartamento en el que había sido asesinada su madre, que en el momento de los hechos tenía 32 años.

Jaime, de 33 años entonces, tenía una orden de alejamiento dictada por un juzgado de Torremolinos (Málaga), que ambos incumplían de manera sistemática, y Maialen figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen.

La Ertzaintza rebajó la valoración de Maialen como víctima

Sin embargo, la Ertzaintza rebajó su calificación a 'riesgo bajo' cuando ella intentó sin éxito retirar la denuncia en contra de Jaime. Este cambio ha sido calificado como un "gran error" por parte de la fiscal. Este caso llevó a la Policía vasca a cambiar sus protocolos en casos de violencia machista.

En el juicio, celebrado desde el pasado 4 de mayo en la Audiencia Provincial de Álava, las acusaciones han sostenido que Jaime asesinó a Maialen de forma "consciente y voluntaria" por la "no aceptación" de la ruptura de su matrimonio -ella había iniciado en Vitoria una incipiente relación- porque entendía que la víctima "era suya" y matarla era "la única forma de perpetuar el dominio".

Por su parte, la defensa ha asegurado que Jaime "colapsó por algo que pasó en la habitación" donde se alojaba la pareja, que en ese momento "hizo un borrón amnésico y a partir de ahí no sabía que estaba matando". Según ha sostenido este letrado durante el juicio, su defendido sufrió un trastorno mental transitorio favorecido por un trastorno previo de déficit de atención con alteración biológica que se agravó con el consumo de alcohol.

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