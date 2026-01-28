Problemas de circulación y vías cortadas en la A-6 y A-1 de Madrid por el temporal de nieve en plena hora punta

Los detalles La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

El temporal de lluvia y nieve que afecta a la península mantiene 101 carreteras afectadas, con 19 cortadas en la red secundaria y problemas en nueve autovías. La DGT informa de dificultades en Castilla y León, especialmente en la A-66, A-50, AP-6 y M-607. En Madrid, se registran complicaciones en la A-1 y retrasos en las líneas de Cercanías por nieve. La borrasca Joseph impacta en Asturias y Galicia, con autovías abiertas pero con problemas. En Extremadura, varias carreteras están cortadas. La DGT recomienda planificar viajes y extremar precauciones. Madrid activa el Plan de Inclemencias Invernales y prioriza la seguridad en centros educativos.

La borrasca Kristin que azota este miércoles la península deja ya 150 carreteras afectadas por la nieve como es el caso de la Comunidad de Madrid donde es necesario el uso de cadenas en Somosierra (A-1) o la M-607 en Colmenar Viejo, mientras que la lluvia ha dejado intransitable decenas de vías en Extremadura, entre ellas tramos de la autovía de la plata, la A-66, en Cáceres.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su web y en su boletín radiofónico a las 10:45 horas la red principal de carreteras cuenta con dificultades en nueve carreteras.

Destacan la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve, también necesarios en la A-1 en La Asperilla y Somosierra, o la A-6, donde a primera hora han quedado embolsados a causa de la nevada decenas de vehículos en la zona de Torrelodone, en tanto que ha quedado prohibido el acceso a camiones pro la M-40 en Montecarmelo.

Las complicaciones por la intensa nevada se han registado tambien en la A 50 en Ávila; en la AP- 61, en Segovia, en el entorno de EL Espinar y también entre Brieva y Villacastín, y en la A-66 en Ribaseca (León).

La borrasca Kristin también se deja notar con intensidad este miércoles en las carreteras extremeñas, con fuertes lluvias y rachas de viento que han tumbado dos camiones que circulaban por la autovía A-66 a su paso por el término municipal de Cañaveral. De hecho, nueve carreteras en la provincia de Cáceres y una en la de Badajoz están cortadas o sufren restricciones de tráfico por la presencia de nieve en la calzada o por anegamiento debido a la lluvia.

Más de 4.500 kilómetros afectados por algún nivel de alerta

Respecto a la red secundaria se mantienen 19 carreteras cortadas al tráfico (nivel negro) en Andalucía, Castilla y León, Aragón, Asturias, Navarra y Galicia, otras 47 en nivel rojo, es decir es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno o hay restricción de velocidad y prohibición de circular para autobuses y pesados y once cuentan con nivel amarillo que supone un máximo de velocidad a 60 Km/h y circulación cerrada a vehículos pesados.

En total hay más de 4.500 kilómetros afectados por algún nivel de alerta. La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo, para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quita nieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado

La borrasca también azota con fuerza en Asturias y Galicia con varias autovías de la red principal con problemas aunque abiertas al tráfico como la A 6 entre León y Lugo, en la zona de Pedrafita do Cebreiro; o la A-52 en Verín (Orense) y Padornelo (Zamora).

En Extremadura nueve carreteras en la provincia de Cáceres y una en la de Badajoz, están cortadas o sufren restricciones de tráfico por la presencia de nieve en la calzada o por anegamiento debido a la lluvia.

En la provincia cacereña, según ha informado la Guardia Civil, la carretera N-110 (Ávila-Plasencia), entre los kilómetros 360 y 352 (Puerto de Tornavacas), se encuentra cortada al tráfico de vehículos pesados, mientras que para el resto es obligatorio el uso de cadenas. En la autovía A-66, a la altura del kilómetro 436, hay embolsamiento de vehículos pesados sentido Gijón por nevadas en provincia de Salamanca.

Madrid activa la situación 1 del Plan de Inclemencias al nevar "con intensidad"

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha activado la situación 1 del Plan de Inclemencias Invernales, al estar nevando "con intensidad" en la zona norte y oeste de la Comunidad de Madrid.

Según ha informado Emergencias 112, de ello se ha informado ya a ayuntamientos y organismos implicados. Desde las 08:00 horas, es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de montaña.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este miércoles apunta avisos amarillos por fuerte rachas de viento y nevadas en diversos puntos de la autonomía.

La Comunidad de Madrid ha pedido también a los centros educativos de las zonas norte y oeste de la región que prioricen la seguridad ante la nevada que se está registrando en estas áreas.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha indicado a los directores que valoren la situación de acceso a las instalaciones. Según han informado fuentes del Gobierno regional, los alumnos y docentes que tengan dificultades para desplazarse hasta los centros deberán permanecer en sus domicilios.

No obstante, los colegios e institutos permanecerán abiertos para atender a aquellos escolares que ya se encuentren en sus instalaciones.

