Ahora

más de 1.500 incidencias

La borrasca Kristin deja la primera víctima mortal en Portugal

Los detalles El hombre falleció este miércoles en el área metropolitana de Lisboa tras caer un árbol en el coche en el que se encontraba. Además, hay "varios" bomberos que han resultado heridos y que hay "decenas" de personas desalojadas a causa del temporal.

La borrasca Kristin deja la primera víctima mortal en PortugalLa borrasca Kristin deja la primera víctima mortal en PortugalEP

Un hombre falleció este miércoles en el área metropolitana de Lisboa tras caer un árbol en el coche en el que se encontraba, siendo la primera víctima mortal de la borrasca Kristin en Portugal, informó la Protección Civil lusa.

El portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil, Paulo Santos, precisó en declaraciones a EFE que el accidente se produjo en la localidad de Vila Franca da Xira.

El responsable añadió que hay "varios" bomberos que han resultado heridos y que hay "decenas" de personas desalojadas.

Según sus datos, durante esta noche han registrado más de 1.500 incidencias, siendo los distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria y Coimbra los que más daños han sufrido por el temporal, que ha generado fuertes ráfagas de viento.

En concreto, han notificado "incontables" caídas de árboles, daños en edificios y carreteras y la caída de una noria en la localidad de Figueira da Foz.

Además, en la región de Leiria ha habido cortes en las comunicaciones telefónicas y cortes de electricidad que todavía no han sido restablecidos.

"Es una situación compleja que todavía estamos analizando, y estamos reforzando el distrito (de Leiria) con equipos de bomberos de otros puntos del país", aseveró Santos, que espera que esta jornada sirva para "restablecer la normalidad".

La ANEPC anunció este martes que elevaba "el nivel de preparación especial" de los medios operacionales al máximo en la mitad norte de la costa, desde Viana do Castelo hasta Setúbal, al sur de Lisboa, ante el paso de la depresión Kristin.

Asimismo, lanzó el aviso de posibles inundaciones ante las previsiones de un deterioro de las condiciones, con fuerte viento y oleaje, lluvia y nieve.

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de carreteras cortadas, vehículos atrapados y clases suspendidas: toda España, en alerta por nieve y viento
  2. Objetivo, Presupuestos: el Gobierno busca engrasar sus relaciones con los socios con contrapartidas que le permitan aprobar sus cuentas
  3. España regulariza a 500.000 migrantes que ya viven aquí: derechos, contratos y libertad para quienes aportan a diario
  4. El Gobierno inicia los trámites para pedir el indulto al ex fiscal general del Estado: ya ha solicitado al Supremo los informes sobre la causa
  5. Trump parece echar el freno ante la brutalidad del ICE: acepta una investigación sobre el asesinato de Alex Pretti y Renee Good tras la llegada de Homan a Minnesota
  6. Prisión provisional para el asesino confeso del menor de 13 años en Sueca: se descarta el trastorno mental y la autopsia confirma que el crimen lo cometió un adulto con alevosía