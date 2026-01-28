La borrasca Kristin deja la primera víctima mortal en Portugal

Los detalles El hombre falleció este miércoles en el área metropolitana de Lisboa tras caer un árbol en el coche en el que se encontraba. Además, hay "varios" bomberos que han resultado heridos y que hay "decenas" de personas desalojadas a causa del temporal.

Un hombre falleció en el área metropolitana de Lisboa al caer un árbol sobre su coche, convirtiéndose en la primera víctima mortal de la borrasca Kristin en Portugal, según la Protección Civil. El accidente ocurrió en Vila Franca da Xira, y varios bomberos resultaron heridos, además de haber decenas de personas desalojadas. Durante la noche, se registraron más de 1.500 incidencias en los distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria y Coimbra, con caídas de árboles, daños en infraestructuras y cortes de electricidad. La ANEPC elevó el nivel de preparación al máximo y alertó sobre posibles inundaciones debido al deterioro de las condiciones climáticas.

Un hombre falleció este miércoles en el área metropolitana de Lisboa tras caer un árbol en el coche en el que se encontraba, siendo la primera víctima mortal de la borrasca Kristin en Portugal, informó la Protección Civil lusa.

El portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil, Paulo Santos, precisó en declaraciones a EFE que el accidente se produjo en la localidad de Vila Franca da Xira.

El responsable añadió que hay "varios" bomberos que han resultado heridos y que hay "decenas" de personas desalojadas.

Según sus datos, durante esta noche han registrado más de 1.500 incidencias, siendo los distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria y Coimbra los que más daños han sufrido por el temporal, que ha generado fuertes ráfagas de viento.

En concreto, han notificado "incontables" caídas de árboles, daños en edificios y carreteras y la caída de una noria en la localidad de Figueira da Foz.

Además, en la región de Leiria ha habido cortes en las comunicaciones telefónicas y cortes de electricidad que todavía no han sido restablecidos.

"Es una situación compleja que todavía estamos analizando, y estamos reforzando el distrito (de Leiria) con equipos de bomberos de otros puntos del país", aseveró Santos, que espera que esta jornada sirva para "restablecer la normalidad".

La ANEPC anunció este martes que elevaba "el nivel de preparación especial" de los medios operacionales al máximo en la mitad norte de la costa, desde Viana do Castelo hasta Setúbal, al sur de Lisboa, ante el paso de la depresión Kristin.

Asimismo, lanzó el aviso de posibles inundaciones ante las previsiones de un deterioro de las condiciones, con fuerte viento y oleaje, lluvia y nieve.