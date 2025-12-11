Parquímetros hasta los domingos y festivos: el Ayuntamiento de Madrid ampliará los horarios para 'aliviar' los barrios saturados

¿Por qué es importante? Actualmente, en las zonas reguladas por el SER el ticket es necesario de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 15:00 horas. Con la modificación será necesario de lunes a sábado desde las 9:00 hasta que se considere necesario y puede incluir domingos y festivos.

El Ayuntamiento de Madrid ampliará el horario y las zonas de los parquímetros del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). En áreas con aglomeraciones o eventos, el control de aparcamiento podría extenderse hasta la madrugada, incluyendo sábados, domingos y festivos. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, argumenta que la medida busca facilitar el aparcamiento a los vecinos. Actualmente, el SER opera de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 y los sábados hasta las 15:00. Con la nueva modificación, se requerirá ticket hasta las 23:00 y también los domingos y festivos. La medida ha generado polémica, especialmente entre quienes trabajan los fines de semana.

En la actualidad, si aparcamos en una zona del SER se tiene que sacar el ticket de la hora de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 15:00 horas. Asimismo, el domingo y los festivos están exentos. Pero con la nueva modificación que se aprobará este jueves, habrá que sacar el ticket de lunes a sábado desde las 9:00 horas hasta la hora que se estime oportuna. "Hasta las 11 de la noche sí puede ser, por ejemplo", ha señalado Almeida. También habrá que sacarlo los domingos y festivos que el consistorio considere.

En este sentido, el Ayuntamiento ha puesto ejemplos concretos de los días en los que se aplicarán estos cambios, es decir, jornadas en las que haya los eventos en el Movistar Arena Madrid o los días de partido en el Bernabéu. "La medida va a ir en función de los espectáculos que pueda haber y la afluencia de personas", ha expresado el alcalde.

No obstante, pese a que la medida está pensada para mejorar la calidad de vida de los vecinos, ha levantado polémica. "¿Venimos en helicóptero a trabajar?"; "Pagamos por todo"; "Ya nos lo hicieron cuando pasamos de viernes a sábado", han expresado varios ciudadanos. De hecho, quienes más han protestado han sido aquellas personas que trabajan incluso los fines de semana. "Cada dos horas, cuatro euros", ha detallado un empleado.

Con todo, la medida está pensada para zonas como las de Retiro, donde la media para encontrar un sitio es de "45 minutos", como ha detallado Diego, y el tiempo que tarda en ocuparse el hueco vacío es de "30 segundos" como han comprobado los reporteros de laSexta.

