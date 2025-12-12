Heridos leves dos pasajeros en una nueva avería que afecta a cuatro líneas de Renfe en Cataluña

Los detalles Uno de los afectados ha sido dado de alta en Montmeló (Barcelona), donde se ha producido la incidencia, mientras que el otro ha sido trasladado en estado leve al centro de atención primaria de Granollers.

Nueva incidencia ferroviaria. Dos pasajeros han resultado heridos de carácter leve en la avería que mantiene interrumpida desde primera hora de la mañana de este viernes las líneas R2, R2N, R8 y R11 de Renfe en Cataluña por un fallo en el sistema eléctrico.

El incidente ha ocurrido en Montmeló (Barcelona) cuando el enganche de la catenaria se ha roto y ha provocado la caída del pantógrafo, que ha destrozado varias ventanillas del tren. Con esta rotura, los cristales han causado heridas leves y cortes a dos pasajeros, según ha informado 'EFE'.

Los dos pasajeros heridos han tenido que ser atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM): uno de ellos ha sido dado de alta in situ, mientras que el otro ha sido trasladado en estado leve al centro de atención primaria de Granollers. Efectivos de Bombers de la Generalitat, que ha desplazado a cinco dotaciones, han ayudado a evacuar totalmente al tren afectado.

Los trenes afectados

La incidencia, que se ha producido a las 6:29 horas de la mañana, afecta al tramo Mollet Sant Fost - Granollers Centre. Las líneas afectadas son R2 (Granollers – Castelldefels), R2 Nord (Aeropuerto – Sant Celoni/Maçanet), R8 (Granollers - Martorell) y R11 (Barcelona – Portbou por Girona).

En la línea R2 Nord, los trenes giran en Granollers Centre por el lado norte y en Mollet Sant Fost por el sur. En cuanto a la R11, los trenes que provienen de Figueres/Portbou se desvían por Maçanet y por la línea R1, mientras que la R8 ha quedado suprimida.

A causa del corte, Renfe recomienda utilizar medios alternativos de transporte para los desplazamientos entre las poblaciones afectadas, como el servicio de autobuses públicos de la Generalitat de Catalunya.

