Agricultura confirma el positivo de tres nuevos jabalíes en peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha detectado tres nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en Cerdanyola del Vallès, elevando el total a 16 en esa zona, según el Ministerio de Agricultura. La Red de Alerta Sanitaria Veterinaria ha informado de siete focos desde el 27 de noviembre, todos dentro del perímetro de riesgo. Se han analizado 115 animales más, resultando negativos. Las granjas siguen bajo vigilancia sin detectar síntomas de PPA. La enfermedad, no peligrosa para humanos, ha ocasionado bloqueos comerciales, con cuarenta países vetando productos españoles. El Ministerio mantiene alta alerta en bioseguridad.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha detectado tres nuevos casos positivos de jabalíes infectados con la peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), lo que eleva el número total a 16, todos ellos localizados en ese término municipal, según ha informado el Ministerio de Agricultura.

La Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) ha subido a siete el número de focos declarados desde que se detectó el primero el pasado 27 de noviembre. Los nuevos focos se encuentran localizados en las inmediaciones de los notificados con anterioridad y dentro del perímetro del área de mayor riesgo en la zona infectada, que incluye a los municipios situados dentro de un radio de 20 kilómetros, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Además, se han analizado otros 115 animales muertos en el medio natural o encontrados en carreteras o vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que han resultados negativos.

En cuanto a las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat mantienen sus controles y, si procede, la toma de muestras en las 55 explotaciones localizadas en la zona infectada. De momento, no se ha detectado sintomatología ni lesiones compatibles con la peste porcina africana en ninguna de ellas.

El Ministerio de Agricultura ha incidido en que se mantiene "un alto nivel" de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de las comunidades autónomas.

El departamento ha recordado que la PPA es una enfermedad no zoonósica, por lo que las personas no son susceptibles de contagiarse ni por contacto con los animales ni por la ingestión de productos derivados de ellos.

El impacto se centra en el ámbito comercial porque la declaración de focos ha llevado a unos cuarenta países a bloquear más de un centenar de certificados sanitarios de exportación. Esos países no aceptan la regionalización, es decir, vetan la entrada de productos desde toda España y no solo desde la zona afectada.

