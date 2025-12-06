El abogado del abuelo del niño de cuatro años muerto en Garrucha denuncia "el fracaso absoluto de las instituciones públicas"

Los detalles El letrado indica que hay testimonios de vecinos que veían al niño acudir "solo todas las mañanas al colegio" y que llegaba con "hematomas" y un "brazo encabestrado por una fractura".

El abogado del abuelo materno de Lucas, el niño de cuatro años muerto en Garrucha, en Almería, ha denunciado el "fracaso absoluto de las instituciones públicas" en la protección del menor al asegurar que había evidentes señales de maltrato y de absentismo que el centro escolar y las fuerzas de seguridad ignoraron antes del crimen.

Así lo ha dicho José Luis Martínez, que ejercerá la acusación particular en nombre del abuelo del menor, a EFE después del pase a disposición judicial de la madre del niño y de su actual pareja sentimental. Los dos, detenidos desde el miércoles como presuntos autores de la muerte violenta del pequeño.

"Esto es un fracaso absoluto de las instituciones públicas", ha sentenciado el letrado, quien ha criticado la inacción del entorno educativo y social del menor. Según dice, hay testimonios de vecinos que veían al niño "acudir solo todas las mañanas al colegio" para que no le agredieran en casa, y que además asistía a clase con lesiones visibles.

"En el centro educativo veían que el niño llevaba hematomas, que tenía un brazo encabestrado por una fractura, y no hicieron nada", ha lamentado Martínez quien, además, ha cuestionado que no se activasen los protocolos de absentismo o de maltrato infantil ante tales evidencias.

Según el abogado, ni la madre ni su pareja "llevaron al niño al médico" para evitar que los facultativos detectaran lesiones y activasen la alerta sanitaria.

Además, ha revelado que la hermana de su cliente, la tía abuela de la víctima, acudió tiempo atrás a un cuartel de la Guardia Civil mostrando una fotografía en su móvil, en la que se apreciaba que el niño tenía "un moratón y un derrame en la sien".

Tal y como relata, los agentes le indicaron que "tenía que haber una denuncia de la madre o un parte de lesiones" para poder actuar, algo imposible dado que los presuntos agresores evitaban el sistema sanitario.

Por su parte, el abuelo ha transmitido a su abogado una postura rotunda: "Vamos a sacar toda la verdad. Si mi hija ha sido culpable, que lo pague".

"Ese hombre con el que vivía la llevó a hacer una cosa que no era. Ella quería mucho a su hijo", expresó el abuelo, destrozado, antes de romper a llorar. El hombre del que habla es la pareja de la madre, sospechoso de la muerte del niño, y sobre el que pesaba una orden de alejamiento desde octubre por "maltrato en el domicilio familiar", según fuentes de la Guardia Civil a laSexta.

